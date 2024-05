Képgalériák • Megnéztük a The Show - a Tribute to ABBA műsorát Megnéztük a The Show - a Tribute to ABBA műsorát - képekkel A világ legjobb ABBA tribute zenekara tökéletes koncertet adott a Papp László Sportarénában. Járt már Magyarországon ez a produkció



(https://zene.hu/20190328_kepes_beszamolo_abba_tribute_show_a_papp_laszlo_arenaban_budapesten_is), akkor is nagyon jó bulit csináltak, és már akkor is azt írtuk, hogy várjuk vissza őket. A covid miatt erre öt évet kellett várni, de megérte, a vasárnap esti koncertjük minden szempontból kitűnően sikerült. Az öt évvel ezelőtt csapatból "Björn" és "Anni-Frid" maradt, "Agnetha" és "Benny" helyett viszont fiatalabb zenészek érkeztek. A szőke énekesnő egészen kiváló választás volt, nagyon szépen és tisztán énekelt az egész koncerten. A koncert ültetett maradt, ami régen is, most is furcsa volt, az emberek láthatóan táncolni akartak az ABBA dalokra. A múltkor csak a ráadásban, most viszont már a második rész elején sokan felálltak táncolni. A szervezőktől szerencsétlen döntés volt az is, hogy a lelátókról nem engedték le a közönséget - a székek között és a lépcsőkön táncolni egyrészt veszélyes, másrészt előre-hátra lengett az egész szektor, néha félelmetes volt. Most is sok medley, kevert összeállítás volt dalokból. A zenekar öt éve egyáltalán nem, most viszont már reflektált a két Mamma mia filmre - kérdezték a közönséget, ki melyiket látta, illetve volt egy medley csak a filmzenékből is. A dalválasztás az elkötelezettebb rajongóknak kedvezett: a koncerten sok kevésbé ismert ABBA dalt is eljátszottak. Nagyon kulturált volt, ahogy a műsorban mindenki szerephez jutott: a négy főszereplőn kívül Janne Schaffer gitáros és sztárvendég (ő az eredeti ABBA lemezeken is gitározott) és a szimfonikus zenekar is volt a középpontban Tökéletes volt a hangtechnika, minden hangszer és minden énekes kiválóan hallatszott, és tökéletes volt a show, ahogy a dalokat konferálták, ahogy az énekesnők ruhákat cseréltek, a gitárszólók stb. Egyáltalán nem számított, hogy nem az "igazi" ABBA-t látjuk: a Fernando-t így is együtt énekelte a közönség a zenekarral, a Gimme, gimme, gimme alatt így is elszabadult az őrület, majd a ráadásban mindenki együtt ünnepelt, amikor bejelentették az 1974-es Eurovízió győztes dalát... Reméljük, ezután nem kell újabb öt évet várni, mire ismét viszontláthatjuk ezt a csapatot - érdemes követni az útjukat a Facebook oldalukon (https://www.facebook.com/THESHOW.A.TRIBUTE.TO.ABBA) Tóth Noémi Honeybeast Aréna képekben - klikk a fotóra [2024.05.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.04.19.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.04.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu