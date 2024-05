Kapcsolatok • Cseh Tamás Cseh Tamás kiadatlan dalai jelennek meg vinylen Western dalok címmel Cseh Tamás kiadatlan dalait tartalmazó vinyl lemez jelenik meg. Az album anyagát egy beszélgetés keretében május 21-én mutatják be a Petőfi Irodalmi Múzeum kertjében. Az eddig meg nem jelent, archív dalok a PIM-Cseh Tamás Archívum gyűjteményéből származnak. A frissen maszterelt anyagon sohasem hallott és jól ismert dalok egyaránt szerepelnek, ezeket a vadnyugati téma kovácsolja egységbe - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. A western téma Cseh Tamás életművében izgalmas jelenség - a játék, a szerepjátszás egész életén át jelen volt -, ám az ő nevével fémjelzett bakonyi indiánozás, vagy Hadiösvény című regénye miatt mégsem lehet meglepő a hallgatók számára - emlékeztet a közlemény.

Cseh Tamás a hatvanas években szerzett dalait még önmagának, vagy szűk baráti körben énekelte egy szál gitárral, saját angol szövegekkel - ezekről számos hangfelvétele tanúskodik.

1970-től már Bereményi Gézával közösen írtak dalokat, köztük vadnyugati ihletésűeket is. Ezekben a western dalokban sokszor elmosódik a határ a vadnyugat és Budapest között, a romantikán és nosztalgián túl az is kirajzolódik, hogy a legendás karakterek, pisztolyhősök hogyan keresik a helyüket a kádári Magyarország fővárosában.

A PIM-Cseh Tamás Archívum a gyűjteményében lévő, az énekes hagyatékában fennmaradt régi orsós szalagokról és magnókazettákról kutatta fel és gyűjtötte egybe az ismert és eddig ismeretlen vadnyugati témájú dalok felvételeit, amelyek zömében a hatvanas-hetvenes éveken készültek. A Cseh-Bereményi műveken kívül a lemezen korai Cseh Tamás-dalok, versmegzenésítés és indián dalok is helyet kaptak, közülük hét eddig nem jelent meg hivatalos kiadásban.

A lemezbemutató alkalmából szabadtéri fotókiállítás nyílik a PIM-Cseh Tamás Archívum gyűjteményéből a Károlyi-kert Ferenczy utca felől található kerítésén. A tárlaton olyan életképekkel találkozhatnak a látogatók a hatvanas évektől egészen a 2000-es évekig a PIM-Cseh Tamás Archívum gyűjteményéből, mint előadások, koncertek emlékezetes pillanatai, portrék a konyhából, az albérletből, a színpadról, a vonatról, az utcáról, vagy éppen egy filmforgatásról - egyedül, barátokkal, szerzőtársakkal.

A május 21-i lemezbemutatón a közös lemezhallgatást követően beszélgetést tartanak, amelyen ott lesz Novák János zeneszerző, Cseh Tamás egykori zenésztársa (a lemezen is közreműködik egy dalban), Beck Zoltán énekes-dalszerző (30Y), valamint Csengey Balázs, a PIM-Cseh Tamás Archívum munkatársa. Az est zárásaként Nóvé Soma énekes-dalszerző eljátszik néhány dalt a lemezről.

Cseh Tamás és Bereményi Géza négy évtizedig tartó közös munkájának eredménye mintegy húsz album és tucatnyi est. Az énekes-dalszerző 1974-től a 25. Színházban, majd a Várszínházban, 1982 és 1998 között a Katona József Színházban adott önálló esteket, 1998-tól a Bárka Színházban lépett fel. Cseh Tamás több mint ezerkétszáz dal szerzője, ezek mindennapi élethelyzetekről, vágyakról szólnak.

Munkásságát 1993-ban Liszt Ferenc-díjjal ismerték el, 1994-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2001-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Cseh Tamás 2009. augusztus 7-én Budapesten hunyt el, 2013 szeptemberétől bronzszobor őrzi emlékét a fővárosi Szent Gellért téren.

