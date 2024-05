Nyári jubileumdömping: A FISH! és a Road is Alsóörsön ünnepel! A TÁBOR Fesztivál az a hely, ahol a nagy számok törvénye alapján – tavaly például nem kevesebb mint 36 zenekar állt színpadon - mindig van ok az ünneplésre, az idei év pedig végképp nem maradhat majd koccintások nélkül. Ugyanis 2024 a hazai rocktörténelemben a negyedszázadok aranykora lesz, hiszen nem egy, a mai napig headliner együttes alakult a kilencvenes évek legvégén. Így lesz Balaton-parti szülinapi bulija többek között az ország kedvenc – ömagukat hardpopként – aposztrofáló könnyűzenei bombájának, a FISH! zenekarnak, valamint az ezredforduló előtt a Mátra aljáról indult, és pillanatok alatt a fesztiválok élvonalába került Roadnak is. “Bár egész évben ünneplünk, a TÁBOROS fellépés különleges lesz, hiszen a nyár utolsó fesztiválja, így a jubileumi nyárzáró bulink is egyben. Arról nem is beszélve, hogy az idén 20 éves Road frontemberét, Mátét is hallhatjátok a TÁBOR hivatalos himnuszában, ami egy igazi nyári Fish! pörgés lett!”- előlegezte meg a fesztivál hangulatot Kovács Krisztián, alias Senior Hal.



Ha pedig esetleg ennyi különlegesség nem lenne elég, akkor a tavalyi sikert megkoronázva – amikor is a Motörhead legendás zenésze, Phil Campbell debütált Alsóörsön - idén újabb külföldi vendégeket hívtak meg a szervezők: az anarchia helyett humorral lázadó – amúgy szintén éppen jubiláló - brit punk ikon a Toy Dolls, a pontosan négy évtizedet ünneplő Stratovarius és az északi kocsmabulik hangulatát metalmuzsikába hajtogató Korpiklaani csapata érkezik a mindig ütős hazai lista élére. Persze a névsor itt még koránt sem ér véget, az elmaradhatatlan TÁBOR vibe-ért hazai oldalról szokás szerint a magyar rock- és metalszíntér krémje felel majd. A fellépők lajstroma nagyjából végtelen, ráadásul ez az a hely, ahol a bulik előtt is képtelenség unatkozni: közvetlen Balaton-part, rengeteg gasztronómiai élmény, motoros-, sport- és gyerekprogramok várják azokat, akik az éjjeli koncertdömping után nappal is talpon bírnak maradni. Ne maradj le Te sem a nyár legnagyobb rock „házibulijáról” a Balaton parton! Early bird bérletek és további információ.

Elővételes jegyek a ROCK1.hu online hálózatában már kaphatóak! [2024.05.16.] Megosztom: