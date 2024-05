Tematikus gyermektáborokat szervez a Budapesti Operettszínház két művésze Bordás Barbara és Kékkovács Mara négy évvel ezelőtt álmodták meg közös projektjüket, a Mutasd Magad programot, melynek keretében játszva fejlesztik a gyerekek képességeit, kreatív gondolkodásra ösztönözve őket. A Benczúr Házban tartott évközi foglalkozások mellett gondolnak a nyári szünetben otthon maradó kicsikre is, ezért júniusban és júliusban két tematikus táborral várják a hat és tizenegy év közötti gyerekeket. Az ötnapos táborok ideje alatt a táborozók csoportos foglalkozások keretében ismerkednek a tábor témáját képező anyagokkal, így azok is jól szórakozhatnak, akik visszahúzódóbbak, és nem szívesen mutatják meg magukat egyedül. A művészek ugyanis fokozott figyelmet szentelnek annak, hogy mindenki a saját tempójában kapcsolódhasson be a játékokba. A tábori foglalkozások menetét is úgy alakították ki, hogy a gyerekek lépésről lépésre mélyedhessenek bele az adott témába, akár egy közös történet létrehozásával, akár egy kézműves foglalkozás keretében. Az első, június 24. és 28. között zajló tábor a Manófalvi Kalandok címet viseli, és a különböző varázslényeket veszi górcső alá. A kicsik az öt nap alatt megalkothatják a saját képzeletbeli világukat, megismerkedhetnek különböző kitalált figurákkal, sőt tesznek egy kirándulást Szentendrére, valamint a Magyar Zene Házába is, ahol a varázslények mellett a zene csodáját is felfedezhetik. A július 22. és 26. között megvalósuló foglalkozások az ókorba kalauzolják a táborozókat Ókori Kalandozások címmel, ahol a gyerekek a fáraók, hősök és múzsák nyomába eredhetnek, miközben játékosan tanulhatnak arról, hogy hogyan is éltek az akkori emberek. A kézműveskedés és a közös együttgondolkodás természetesen itt sem maradhat el, hiszen mindenki megtervezheti az egyedi ókori ruháját, és kipróbálhatja, hogy milyen is egy cserépszavazás. Bordás Barbara és Kékkovács Mara emellett egy izgalmas nyomozásra is invitálja őket a Szépművészeti Múzeum ókori részlegére, de a Fővárosi Állatkertbe is ellátogat a csoport. A kreatív tanulás mellett nem marad el a szabad játék öröme sem, valamint a tábor ideje alatt háromszori étkezést biztosítanak a Benczúr Étteremben. A táborokról bővebb információ és jelentkezés a Mutasd Magad program hivatalos honlapján lehetséges [2024.05.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK zenész » vonós [2024.05.16.]

