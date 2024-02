Ez a beszélgetés garantáltan élmény lesz a Fáklya Rádióban! A csütörtök esték már szinte egyet jelentenek a Fáklya Rádió Cool-Túra magazinjával, ahol 20 órától Biró Zsolt és vendége várja a hallgatók, s néhány hete már a nézőket is. A február 8-án sorra kerülő adásban egy igazán élményközpontú beszélgetőtársa lesz Sashalmi Attila személyében, aki a meglepkek.hu élménykutatója. Azt már eddig is tudtuk, hogy Biró Zsolt olyan vendégeket hív hétről-hétre, akik valamiért roppant különlegesek: legyenek éppen kiemelkedően sikeresek szakmájukban, elhivatottak talán a végletekig és sok esetben meglehetősen extrémek is. Nos, élménykutatóval talán még a kérdések mestere, Bizsó sem beszélgetett eddig.



Sashalmi Attila ugyanis a meglepkek.hu csapatánál tölti be ezt a roppant érdekes pozíciót. A meglepkek.hu pedig különleges oldal, ahol számos élmény várja azokat, akik nem akarnak hétköznapi ajándékot, meglepetést, akik bírják a szokatlan, és az extrémet. Szóval olyan élményeket, amiket soha, de soha nem fognak elfelejteni. Attila pedig roppant kreatív ember, így hagyta szárnyalni az ötleteit, gondolatait, s megszületett a meglepkek.hu, az élménygyűjtő és élménynyújtó weboldal.



Szóval, ha valaki Forma 1-es autót vagy helikoptert szeretne vezetni, akkor náluk megoldható az is, de roppant népszerű ajándék a szabadulószobás móka is. A tárház szinte kimeríthetetlen, az élménykutatónak pedig pont az az egyik legfontosabb feladata, hogy mindig újabb és újabb ajándékozható élményekkel bővítse a repertoárt.



Ám hogy ezt hogy is kell a gyakorlatban elképzelni?! Miként kutathatók az élmények?! Nem áruljuk el előre, majd megkérdezi Biró Zsolt február 8-én este 8 órakor a Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorában!