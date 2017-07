Roby Lakatos hazai közönség előtt koncertezik - villáminterjú a művésszel Különleges villáminterjúval szolgálhatunk olvasóinknak Roby Lakatossal, a világhírű magyar hegedű-virtuózzal, aki amerre jár, megtölti a koncerttermeket. Neve garancia a minőségre és a zseniális élményre. Senki ne hagyja ki a rövid beszélgetést! – Nem fog Önön az idő! Hogy csinálja?

– Soha nem nézek hátra, mindig előre az új célok felé. Ezek adnak energiát minden esetben. Az étkezésemre is figyelek, bár általában mindenevő vagyok, de az is igaz, hogy az utóbbi időben már kevesebbet eszek, le is fogytam 15 kilót. Sajnos sportolni nincs időm, csak hotelekben van lehetőségem lemenni úszni, de ez is idő függő. Nem fáradhatok el, ez az életformán és nagyon energikus, amikor mindenhol szeretettel várnak rám. Pihenni tudok a hotelekben, az autóban, a repülőn és így tovább. – A zene benne van az ereiben. Kik inspirálták?

– Gyerekkorom óta a legjobb muzsikusok körében volt szerencsém lenni, már 10 éves koromban is. Jároka Sándor zenekarában játszottam mint gyakornok, tehát az első számú példaképem Ő. De persze Stepphan Grappelli, Miles Davis vagy Yehudi Menuhin is, aki elindított a karrieremben. – Hol lesz látható és hallható legközelebb?

– Július 31-én lépek fel a Budapest Bárral, első ízben a Vajdahunyad várban a harmincadik évfordulójuk kapcsán, majd augusztus 6-án a Marriott Hotel báltermében lesz dupla koncerten, a saját zenekarommal. – S milyen dallamokra számíthatnak a magyar rajongók?

– A Live in Sidney Opera lemezemet fogom játszani és lesz egy meglepetés vendégem is. [2017.07.19.]