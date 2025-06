Épül és tovább növekszik hazánk legnagyobb színpada! Közeleg a Szegedi Szabadtéri Játékok 2025-ös évada. A Dóm téri nagyszínpadán május 26 óta folyó munkálatok keretében állagjavító lépésekkel és színpadbővítéssel készül új szezonjára a Fesztivál. A nézők kényelme, biztonsága és a nagyszabású produkciók igényei határozzák meg a célkitűzéseket, amelyek értelmében már javában zajlanak a Szegedi Szabadtéri Játékok előkészületei. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója és Várkonyi Miklós, a Szegedi Szabadtéri Játékok műszaki vezetője kedden délelőtt tartott bejárást a 94 esztendős fesztivál Dóm téri helyszínén, ahol május 26 óta zajlanak a kialakítási munkálatok. A főigazgató elmondta, a 2000 m2 össznagyságú színpad és kiszolgáló egységei, valamint a 4000 fős nézőtér ezúttal is az üres tér macskaköveiből emelkedik ki a komoly szaktudással rendelkező, közbeszerzési eljárás útján szerződtetett csapatok megfeszített munkájának eredményeképpen, amelyre kevesebb mint egy hónap áll rendelkezésükre. Barnák László ismertette a játszóhely programját, amely június 27-én a Magyar Állami Operaház vendégelőadásával, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művész, Szinetár Miklós rendezésében érkező A cigánybáróval veszi kezdetét. A komolyzene kedvelői továbbá idén sem maradnak Ajándékkoncert nélkül, amelyen a Szegedi Nemzeti Színház énekművészei és a szegedi Szimfonikus Zenekar zenészei az éjszakai égbolt-ihlette operarészleteket adnak elő Gyüdi Sándor vezénylete mellett. Júliustól a Szabadtéri önálló produkciójában régi-új közönségkedvenc musicalek várják a nézőket: három estére visszatér Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István új world musicalje, az Ezeregy éjszaka a Kossuth-díjas Juronics Tamás rendezésében, és a tavalyi évad szenzációja, a Lévay-Kunze szerzőpáros Rebeccája is Béres Attila rendezésében. Augusztusban pedig Rob Bolland, Ferdi Bolland és André Breedland kalandmusicale, A 3 testőr debütál a Dóm téren, folytatva a Szabadtéri önálló bemutatóinak sorát: Szente Vajk rendezésében, a Szegedi Nemzeti Színház és más országos hírű színpadok kiválóságainak főszereplésével. A főigazgató hangsúlyozta, az ország minden részéről és határain túlról is komoly érdeklődés övezi a Szeged város kulturális-turisztikai életében kiemelt szerepet játszó Fesztivált, és a jövőben is ennek emelésére törekszik az intézmény: a dolgozók, fellépők mellett a közönség biztonságát is garantáló biztosítási rendszerrel, időszakos nagyberuházásokkal, folyamatos szinten tartó és a létesítmények állapotát javító munkálatokkal is. Várkonyi Miklós elárulta, az előre meghatározott ütemterv szerint alakulnak a Dóm téri munkálatok: előrehaladott állapotban van a világítási tornyok, mobil öltözőépületek, a nézőtér mögötti torony kialakítása, a színpadi forgó pedig már elkészült. Hozzátette, az alapszerkezetek felépülését követően kezdődhet meg az aprólékosabb technikai infrastruktúra kialakítása, az elektronika, a fény- és hangtechnikai eszközpark beszerelése. Elmondta, fontos feladatot jelent továbbra is a nézőtér „frissítése”: az 1994-ben készült, tűzihorganyzott fémvázas nézőtér alapszerkezete megfelelő, azonban a fa járólapok szorultak cserére, amely az előző években megkezdett ütemeket betetőzve idén teljeskörűen megvalósult; valamint a nézőtéri ülések cseréje is folytatódik.

A műszaki vezető és a főigazgató azt is elárulta, hazánk így is legnagyobb színpada 2025-ben tovább növekszik: a meglévő szerkezettel kompatibilis módon az előszínpad 2 méter mély és 30 méter széles kiegészítéssel bővül. Mivel az újabb és újabb produkciók egyre komolyabb látvánnyal, egyre több táncossal, közreműködővel készülnek, a színpad méretnövelésének célja mindennek lehetővé tétele: hogy még színesebb, élettelibb előadások születhessenek a Dóm téren, közelebb a közönséghez. Várkonyi Miklós emellett felhívta a figyelmet: a közlekedő szegediek biztonsága érdekében, az aktuális munkafolyamatok jellegéből adódóan a tér 5. csütörtök 16 órától 11. szerda 23 óráig lezárásra kerül a kerékpárosforgalom elől. A Dóm térnek június 20-ára kell készen állnia: az előkészületek befejeztével, néhány próbanapot követően megkezdődhet az ország kedvenc nyári színházi fesztiválja: a Szegedi Szabadtéri Játékok. Szegedi Szabadtéri

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Tari Róbert [2025.06.17.]