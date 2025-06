Minden képzeletünket felülmúlták a sárkányok - Imagine Dragons koncertbeszámoló képekkel

Duplázott a Puskás Arénában az Imagine Dragons június 14-15-én. Vasárnap megnéztük a „sárkányokat” mi is.

Bakancslistás koncert volt részemről, és nem kellett csalódnom. Voltak a kedvenc slágereim is, voltak új dalok - igaz nem sok, a legutóbbi Loom albumról, és a látvány sem volt utolsó, több szempontból sem.

Az Imagine Dragons 2008-ban alakult alternatív rock banda Amerikából, Las Vegasból. Nagyon ügyesen ötvözik az aktuális trendeket különböző stílusokban, mégis adnak a daloknak egy egyedi, sajátos köntöst.

Aki esetlegesen kíváncsi a tagcserékre, ezen a linken megnézheti.

Előzenekarként mindkét nap a brit Declan McKenna és csapata biztosította bő fél órában a talpalávalót. 2015-ben került be a köztudatba zenéjével, megnyerve a Glastonburry Festival tehetségkutatójának egyik díját. Bő fél órát játszottak kellemes, gitárcentrikus, energikus zenével spanolva a kedélyeket az este hátralévő részére.

A színpad egy gigantikus LED-fal volt tulajdonképpen, ami négy részre oszlott 3D térhatást keltve, közelebb hozva a zenekart a legtávolabbi nézőknek is. A színpad közepe belül lépcsőzetes volt, az emelvény tetején középen rendezték be a dobos felszerelését, előtte a zenészek, középen pedig egy hatalmas egészen az Aréna közepéig kinyúló kifutó terült el, ahol főhősünk az este nyolcvan százalékát töltötte.

A főhős természetesen Dan Reynolds, de nem szaladok előre, maradjunk időrendben.

A merchben kedve és pénztárcája szerint bevásárolhatott mindenki pólót, pulcsit, sapkát, világító szivacs pálcikát, egyéb relikviát. Este fél kilencre szépen megtelt a Puskás Aréna, egy-egy kósza szabad hely maradt csak a lelátókon is.

A leglelkesebb rajongók, több százan sátraztak két éjszakán és nappalon át az Arénánál, hogy kapunyitásnál hatalmas futással foglalják el helyeiket a kordon és a kifutó teljes hosszában, az első sorokban.

Én ezúttal kényelmesen érkeztem nagyjából fél hatra, a beengedés gördülékenyen ment. A kifutó elejétől balra nagyjából a tizedik sorban foglaltam el helyem, innen jól láttam, ha előre jött Dan, illetve beláttam középről széltében-hosszában az egész színpadot. Az intro és a felvezető üdvözlés után máris egy hatalmas konfetti záporral szórtak meg minket, második dalként pedig „villámgyorsan” következett a giga sláger, a „Thunder”.

Itt Dan már hosszában végig táncolta a kifutót, ez így volt egész este, mondhatnám azt is szem(em) nem maradt szárazon.

Imagine Dragons és Declan McKenna koncertek képekben - klikk a fotóra



Igen, a pasi gyönyörű. Ezt bele kell írnom, ha már nőként írom a beszámolót, mindenki kerülgeti a forró kását, amikor szóba jön, de én kimondom (leírom).

Valamint, egy kis mellék infó: Dan Bechterew kórban szenved. A betegség gyógyíthatatlan, maximum szinten tartható, ezért is kezdett edzeni. Így pedig még nagyobb kalapemelés neki a teljesítményéért.

Akárki, akármit mond, lehet itt „Magic Mike”ozni ironizálva, vagy egyéb más jelzőkkel is illetik a rosszmájúak, de tökéletes. Mindemellett a tökéletesen kidolgozott izomzat és test mellett a hangja is tökéletes. Szeretem a mély hangú pasikat, amilyen az övé is (bariton), közben pedig a magas hangokat is tisztán kiénekli még tánc közben is. A negyedik dalnál végre megvált a „textiltől” is (mindenki ezt várta, ha beismeri, ha nem). Óriás strandlabdákat dobáltak a közönségbe, miközben a „Take me to the Beach” dallamai felcsendültek.

A kivetítőn mindig a dalhoz illő vizuál vetítést láthattunk. Egy kis átvezető szöveggel is készült nekünk Dan, „I have everything I need”, vagyis, hogy pozitívan próbáljunk meg gondolkodni, bevonzani a jó dolgokat az életünkbe, legyünk hálásak, azért amink van, így kaphatunk még többet a jó Istentől, az univerzumtól.

A brutálisan gyönyörű és élethű vizuális vetítéseket olykor egy kis tűzijátékkal és konfettivel tarkították. Dan egy George Ezra (Budapest) feldolgozással is készült Budapest tiszteletére, hálás volt a dupla teltházért és a szeretetünkért.

A közönség első soraiba is leszaladt körbe pacsizni minden kitartó, lelkes, őt elérő közelségben helyet foglaló rajongóval.

Wayne Sermon gitáros amellett, hogy egy elképesztő gitárszólóval is készült nekünk, szülinapos is volt. Dan megkért minket, hogy énekeljük el neki a „Happy Birthdayt” ezt meg is tettük, hatvanezren egyszerre. Emellett a szuper fanok készültek egy betű kirakóssal is, mindenki tartott az első sorban egy betűt, és így írták ki fehér lapokkal láncban a Happy Birthday-t, Wayne el is érzékenyült kellően a meglepetéstől.

Az akusztikus részt szintén a kifutó elején tartották, két dal erejéig a zenekar is átköltözött a kifutó elejébe. Dan azt is elmondta a dalok között, hogy ne szégyelljünk segítséget kérni, ha lelki bajunk van. Ő sokáig nem találta önmagát, depresszióval küzdve, mire rájött, hogy nem szégyen az érzelmeket kimutatni, önmagunkat adni, és terápiára sem szégyen járni, ahova ő a mai napig is jár.

Dobszólót is hozott nekünk Dan, elképesztő, „multitalent” a srác. A dobszóló után pedig bepattant a zongora mögé, miközben énekelt, magát vezetve a hangszeren.

Természetesen a negyedik dal után már csakis félmeztelenül csodálhattuk egész este (legalább nem kell sokat gondolkodnia a stylistnak, haha).

A legnagyobb slágerek természetesen a legvégére maradtak, „Enemy, Sharks” (ennél a dalnál olyan élethűek voltak a kivetítőkön úszkáló cápák, hogy azt hittem csobbannak is egyet mindjárt a közönségben, hihi).

Az este pedig a giga sláger „Believer” -el zárult, valamint görögtűz is fellobbant a színpadon az utolsó előtti dalnál. Briliáns, látványos, precízen kiszámított, tökéletesen felépített műsort láthattunk. Se többet, se kevesebbet, ellenben tökéleteset, szóval „több nem is kell”.

Ha az estére gondolok, még mindig mosolygok. Remélem, hamarosan viszontlátjuk őket!

A szervezésért köszönet a Live Nation csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Videók

Setlist:

1. Fire in These Hils

2. Thunder

3. Bones

4. It's Time

5. Take Me to the Beach

6. Shots

7. I'm So Sorry

8. Whatever It Takes

Acoustic:

9. Next to Me

10. Budapest (George Ezra cover)

11. I Bet My Life

12. Bad Liar

13. Wake Up

14. Radioactive

15. Demons

16. Natural

17. Happy Birthday to You (Wayne Sermon's 41st birthday)

18. Walking the Wire

19. Sharks

20. Enemy

21. In Your Corner

22. Birds

23. Believer

[2025.06.18.]