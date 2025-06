Quimby közelről - képriport Nyolc állomásos Közel Turnéra indult a Quimby. Ebből hármat telt ház előtt, a Kobuci Kertben játszott a zenekar. A nagyszínpadról vissza a kisebb koncerthelyszínekre. Miután a Quimby az utóbbi években megjárta a hazai fesztiválokat, bevette az MVM Dome-ot is, úgy döntött, hogy visszanyúl a gyökerekhez és egy darabig közelről élvezi a közönség szeretetét. Szemlátomást ennek a közönség is igen csak örült, hiszen az előzetesen meghirdetett két budapesti koncert pillanatok alatt telt házas lett, így meghirdettek egy ráadás napot is. A fotók a harmadik napon készültek, a fiúk addigra már belakták a színpadot, otthonosan mozogtak a kábelek, állványok, hangszerek és egymás között. Sok, jó ember kis helyen is elfér. Fergeteges házibuli hangulat kerekedett, mindenki felszabadultan, mosolygósan játszott. Gyanítom, hogy jó pár nézőnek is ez már a harmadik bulija volt, nem csak a zenekarnak, de a fáradtság jelét se a fiúkon, se a közönségen nem véltem felfedezni. Quimby koncert képekben - klikk a fotóra

A turné Pécsett indult és augusztus 2-án Balatonbogláron ér véget. Közben azért tiszteletüket teszik néhány fesztiválon is, ahol ugyan nem lesz annyira családias légkör, mint a Kobuciban, de a jó hangulat garantált lesz. Szeptemberben visszatérnek a Budapest Park színpadára, aztán december elején az A38 hajón garázdálkodik majd a Quimby – Mentolos Mikulás.



Fotó: Petró Adri [2025.06.23.]