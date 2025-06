Halott Pénz a házban, azaz a teltházas Parkban Május 24 -én a Budapest Parkban adott teltházas koncertet a Halott Pénz csapata. Az estét előzenekarként a 2017-ben alakult The Anahit indította. Csányi Rita énekes és Kocsis Dániel dobos alapította zenekar ötvözi a dark popot, az R&B és népzenei elemeket. Ritának nagyon érdekes, egyedi karcosan lágy hangszíne van, nem mellesleg Marsalkó Dávidék háttér vokalistája is. Bő fél órás műsorral melegítették be a hangulatot. Marsalkó Dávidék nem sokkal nyolc óra után érkeztek a színpadra, „erre a koncertre meghívva minket”. Halott Pénz a házban, azaz a Parkban. A színpad közepén LED lámpákkal volt kirakva középen elnyúlva a banda neve (ha valaki nem tudta volna, milyen rendezvényen van). Már a legelején felrobbant a nézőtér is, konfetti záporral is megszórtak minket indításképp. Minden dalt kívülről énekeltünk a srácokkal. Dávid elemében volt (mindig abban van), Márk virágot is kapott az első sorok rajongóitól. A zenekar többi tagja is szépen felsorakozott a két végén. Egyik végén a dobost és a gitárost, másik végén a basszusgitárost, billentyűst helyezték el. Néhány dalnál kórus is énekelt a fiúkkal. A klasszikus Halott Pénz slágereket nagyjából kettesével váltogatták nagy kórussal előadott dalaikkal. Ilyen volt például „Dobban a szív”, -ami az egyik legmeghatóbb dala volt az estének, illetve a „Május véget ér” is. A zenekar egyébként 2013-ban kibővült héttagúvá, a névsor itt. Ezután már záporoztak a mindenki által kedvelt Halott Pénz nóták, amiket nagyon szeretek -nagyjából az összes kedvencem volt az este folyamán (Mielőtt megismertelek, Hello lányok, Gazdag és Szegény, Ahol a Május véget ér..., teljesség igénye nélkül), külön kiemelném a szintén picit érzelmesebb „Ha bántanak az emberek” dalukat, ami az egyik legnagyobb kedvencem. Igen, az új dalukat is eljátszották a srácok „Oh igen”. Az este végére hagyták persze - mint mindig, a legkedveltebb dalokat. Volt valami a levegőben, miközben darabokra törték a szívünket, de ott voltak velünk végig, amikor feladtuk volna. Marsalkó Dávid, Járai Márk és zenekaruk a Halott Pénz jobbak, mint valaha, remélem, még sok dalt írnak nekünk a jövőben is, amit előadhatnak a következő teltházas Parkjukon (is). Addig is a nyáron még sok turné állomáson és fesztiválon el lehet csípni a fiúkat, aki kedvet kapott ne habozzon, alábbi linken jegyet is vásárolhat a nyári turné állomásaira. Szuper este volt, még sok ilyet kérünk szépen fiúk! Balázs Adrienn Videók Setlist:

1. Erre még meghívlak

2. Emlékszem, Sopronban

3. Hol van az a lány

4. Mielőtt megismertelek

5. Hello lányok

6. Dobban

7. A feneked a gyengém

8. Mindenre ráveszel

9. Szeretni, akit nem lehet 10. Oh, igen

11. Élnünk kellett volna

12. Szívedből minden kell

13. Ha bántanak az emberek

14. Szétszeretlek

15. Valami van a levegőben

Encore:

16. Darabokra törted a szívem (Bergendy cover)

17. Amikor feladnád [2025.06.22.] Megosztom: