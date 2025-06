Családias koncert Marco Mendozaval az Off Kulturban Marco Mendoza újra visszatért hozzánk egy klub bulira az Off Kultur színpadára. Marco Mendoza már szinte hazajár hozzánk, minimum évente egyszer találkozhatunk vele egy klubbulin. Most is felejthetetlen estének lehettünk részesei családias hangulatban. Az estét Lord Bishop vezette fel bandájával. A hetvenes évek hardrock, funky, jazz, blues, reggae, punk zenéjét keverő formáció izgalmas fél órás műsorral készült nekünk, és táncra, tapsra buzdította az Off Kulturban összegyűlt családias közönséget. Lord Bishop koncert képekben - klikk a fotóra

Kis szünet után már színpadra is érkezett Marco Mendoza a jól megszokott basszus taktusokkal felvezetve. Közelebb invitált minket a színpadhoz. A setlist nagyjából megegyezett a tavalyival, legutóbbi lemezéről is hozott pár dalt, illetve természetesen kedvenc átdolgozását is együtt kántáltuk vele, ami nélkül nála nincs fellépés, ez a híres John Lennon dal, a „Give peace of chance”. Elképesztő hangja van továbbra is, zenésztársai is odatették magukat ezen az estén is, hosszú gitár és dobszólókkal tarkítva a műsort. Beszédes kedvében volt ismét főhősünk, és elmesélte, mekkora megtiszteltetés érte. A szóló turnéja után Steve Vai-jel és Joe Satrianival turnézik együtt, óriási megtiszteltetésnek érzi ezt, reméli azzal a turnéval is eljut hozzánk (én is remélem). Marco Mendoza koncert képekben - klikk a fotóra

Összességében ismét egy szuper estének lehettünk részesei Marco Mendozával és társaival, koncert végén lelkesen dedikáltak, fotózkodtak igény szerint mindenkivel. A szervezésért köszönet a Wonderground és a Lots Music csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók [2025.06.29.]