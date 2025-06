Jön az Exodus, június 25-én Budapesten aprít a csapat Örömmel jelentjük be, hogy az estét két hazai csapat nyitja majd. A fővárosi southern / thrash / groove metalos Stonedirt a tavaly év végén megjelent Steel is the Way albumának lemezbemutatóját tartja a Barba Negrában - a tőlük megszokott masszív metal életérzést hozva a színpadra. A pilisi kistérség egyértelműen legkeményebb zenekara - öndefinícióban Lakótelep Metalként jellemzett - oldschool thrash-ben utazó MWS eddigi életművének zanzásított verziójával érkezik nyitóbandaként. A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a DECIBEL TOURING bemutatja:

EXODUS

+ vendégek:

Stonedirt

MWS

2025.06.25.

Barba Negra

Kapunyitás: 18:00

Jegyek Ne felejdétek: Rockmaraton jeggyel vagy bérlettel kedvezményes áron tudtok belépőt váltani! H-Music Hungary [2025.06.17.]