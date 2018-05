Képgalériák • Sziget 2018 sajtótájékoztató Kapcsolatok • Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. Sziget Fesztivál 2018 - újabb infokat, érdekességeket közöltek a szervezők Augusztus 8-tól 15-ig rendezik meg a 26. Sziget fesztivált, ahol olyan világhírű előadók is fellépnek, mint Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford and Sons, Dua Lipa, Kygo és az Arctic Monkeys. A Sziget sajtótájékoztatóját, idén is Gerendai Károly, a Sziget korábbi főszervezője és alapítója nyitotta meg, aki elmondta, hogy idén már csak a konferanszié szerepét tölti be, hiszen hét éve készül arra, hogy átadhassa a stafétát Kádár Tamásnak, akinek az elmúlt években minden tudását és tapasztalatát megpróbálta átadni. Elmondása szerint a váltás nincs összefüggésben azzal, hogy idén már új, külföldi befektetővel dolgoznak együtt a Sziget szervezői. Arra viszont úgy tűnik, nagyon is hatással van, hogy milyen előadókat láthatnak majd a fesztivál köztársaság lakói a 26. Sziget fesztiválon. Ugyanis az új befektetőnek köszönhetően a Sziget, az idei évben 8,6 milliárd forintos költségvetéssel dolgozik. Ez az összeg 12%-al magasabb, mint az előző években, és ebből 1 milliárd forinttal több jut a Nagyszínpad fellépőire is. Ennek köszönhető, hogy a szervezők jóval több világsztárt tudtak elhozni a Sziget Nagyszínpadára is. Fellép többek között Clean Bandit, Stormzy, Lykke Li, The Kooks, Parov Stelar, Lianne La Havas, Bastille, Kaleo, Liam Gallagher, Milky Chance, MØ, Shawn Mendes, Gogol Bordello, Blossoms, The War On Drugs, a pár napja Pulitzer-díjjal kitüntett Kendrick Lamar, Gorillaz, Mumford and Sons, Dua Lipa, Kygo, Arctic Monkeys, valamint az első magyarországi koncertjére készülő Lana Del Rey is.

A szeretet forradalma Az idei Sziget nemcsak a világhírű előadók miatt lesz még színesebb, és különlegesebb, mint korábban, hanem azért mert életre hívta a szeretet forradalmát. A Love Revolution elnevezésű kampány keretein belül a szervezőknek kiemelt célja felhívni a figyelmet arra, hogy közösen meg lehet teremteni egy olyan „álomállamot”, ahol az emberek békében, félelem nélkül élhetnek egymás mellett, egy élhető Földön, ahol az alapvető emberi jogok sértetlenek maradnak, és megszűnik az előítéletesség és a kirekesztés. Kardos József, a Sziget programizgatója leszögezte, hogy nem akarnak politizálni, de „ezek olyan alapvető értékek, amelyek mindenki számára fontosak.” A környezettudatosság jegyében többek között bevezetik Re:pohart és EcoKempinget is, ahol napelemes vízmelegítésre, víztakarékos wc-re, közösségi étkező- és tartózkodó helyekre számíthatnak a sátorozók. Persze a koncertműsorokban és a különböző előadásokban is fontos téma lesz a környezetvédelem, ahogy a szeretet forradalmának másik három üzenete is. Az Afro-Latin Reggae Faluban ONE HOUR – ONE LOVE címmel zajlanak majd beszélgetések ezekben a témákban, de a Nagy Utcaszínház cirkuszi programja is ennek jegyében zajlik majd. A Wild Aerial Theatre angol társulat AS THE WORLD TIPPED című előadásában egy „katasztrófafilm” kel majd életre a levegőben, a sétáló utcaszínházak egyik izgalmas színfoltja pedig a Kamchátka társulat lesz, mely egy nagyon izgalmas előadás keretében foglalkozik majd az emberi jogokkal. Megismerhetjük Izrael hangjait



A Sziget ugyanis együttműködési megállapodást kötött Izrael Állam nagykövetségével, Izrael állam fennállásának 70. évfordulója alkalmából. Az együttműködés keretében jó néhány izraeli művész lép fel majd a Szigeten. Yossi Amrani Izrael budapesti nagykövete szerint nagyon fontos ez az együttműködés, hiszen „a kultúrán keresztül képesek vagyunk jobban megérteni egymást.” Az izraeli zene iránt érdeklődők kitombolhatják magukat Borgore és Asaf Avidan koncertjén a Mastercard by A38 színpadnál, megismerhetik a tradicionálisabb ritmusokat a Jewish Monkeys koncertjén a Világzenei Színpadon, de meghallgathatnak számos kevésbé ismert, különleges formációt is az Európa Színpadnál (Omer Netzer, The paz Band, Sol Monk & Jenny Penkin). Megszűnik a fesztivál kártya



Idén már a karszalaggal is lehet fizetni, amit akár a Sziget Mobil Applikációján keresztül is bármikor, fel lehet majd tölteni. Ez nemcsak azért lesz praktikus, mert így nem kell majd sorba állni, hanem azért is, mert azok, akik az applikáción keresztül majd töltik fel az egyenlegüket, a fesztivál végeztével a 300 forint fölötti összeget automatikusan visszakapnak a bankkártyájára. Emellett egyérintéses (contactless) bankkártyákkal és mobiltelefonnal is lehet majd fizetni a Szigeten. A nap 24 órában programokkal várnak Aki sátrazott már a Szigeten, az pontosan tudja, hogy ezen a fesztiválon nem lehet unatkozni! Ez most sem lesz másképp. A Nagyszínpad mellett érdemes lesz ellátogatni a Mastercard Színpad by A38 elé is, ahol koncertet ad a: WhoMadeWho, Unknown Mortal Orchestra, Cigarettes After Sex, Seasick Steve, Lemaitre, Alle Farben, SG Lewis, Shame, Scarlxrd, JP Cooper, Bilderbuch, Asaf Avidan, Joe Goddard, Perturbator, The Living End, Everything Everything, Fink, Sofi Tukker, Aurora, Zhu, Borgore, Slaves, Wolf Alice, King Gizzard & the Lizard Wizard, Desiigner, Petit Biscuit, Jan Blomqvist and Band, My Baby, Yellow Days, Goo Goo Dolls, La Femme, Little Dragon, Nick Murphy, Damian Lazarus & The Ancient Moons, Lewis Capaldi, Nothing But Thieves, Børns, Zara Larsson, Fever Ray, Gorgon City live és a Delta Heavy is. Az Európa színpadon a kevésbé ismert, tehetséges külföldi zenekarok mutatkoznak majd be, míg a magyar zene szerelmesei a Petőfi Rádió - Telekom VOLT Fesztivál Színpadnál tombolhatják ki magukat a Lóci Játszik, a 30Y, az Intim Torna Illegál, a Cloud9+, a Bohemian Betyars, a Margaret Island, a Hiperkarma, a Blahalousiana, a Szabó Balázs Bandája, a Bagossy Brothers Company, az Ivan & the Parazol, a Fran Palermo és az Esti Kornél zenéjére. A Kendrick Lamar napra pedig egy különleges produkcióval készülnek a szervezők, melyet a feltörekvő magyar hip-hop előadók alkotnak majd, ’Pesti Műszak’ néven. Persze idén is helyet kapott a TRIBUTE és a Retró színpad, ahol a kilencvenes évek magyar előadói mellett a német Brooklyn Bounce is fellép majd. A komolyzene szerelmeseit pedig a Magyar Zene Háza Klasszikus, Opera és Jazz Színpad különleges programjai varázsolhatják majd el. A koncerteken túl lesz Sziget Partyhajó, Civil Sziget, Sport Zone, TED Budapest Szalon, Magic Mirror sátor, ArtZone, Múzeumi Negyed, táncház, JI Csing Labirintus, Mozi, Sakksátor, Élőszobor Bajnokság, Cirque de Sziget, Sziget Beach és még nagyon sok különleges program.



Suri Andi [2018.05.03.]

