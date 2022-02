Kapcsolódó cikkek • Gutenberg! A Musical! - képek az előadásról • Maga lesz a férjem - Képes beszámoló a zenés vígjátékról Kapcsolatok • Karinthy Színház Egy Broadway-darabot mutattak be a Karinthy Színházban Az ünnepelt amerikai szerző és forgatókönyvíró híres szatirikus komédiája, a FAT PIG (Kövér disznó) először kerül Magyarországon színpadra. Neil LaBute szatírája a modern kori szépségideál kérdését járja körbe, annak tükrében, mennyire fontosak a külsőségek a siker és elismerés szempontjából, és mennyire kényszerül megváltoztatni valaki önmagát az érvényesülés érdekében. Az eredeti bemutató 2004-ben volt az Off-Broadway-n, a darabot Legjobb Vígjáték kategóriában Olivier-díjra jelölték. Legutóbb pedig kortárs opera készült belőle, melyet most mutatnak be New Yorkban! A hazai ősbemutatóként debütáló előadáshoz egy teaser előzetes is készült, melyben a címszerepet alakító Balázs Andrea igazi femme fatale-ként jelenik meg, elcsavarva a férfiak fejét. Tom, egy nagyvállalat feltörekvő munkatársa, egy véletlen folytán megismerkedik a szabad szájú, őrjítően vicces, ám molett alkatából kifolyólag az aktuális szépségideáltól meglehetősen eltérő Helennel. Tom mégis gyengéd érzelmeket táplál iránta, ám ahogyan kapcsolatuk elmélyül, a munkahelyi viccek és szekírozások Helen alkatát illetően egyre inkább megmételyezik az életüket és alaposan próbára teszik Tom hitét és lojalitását. A darab mai sikerorientált, külsőségekre építő társadalmunk és kapcsolataink szatírája, mely számos fontos kérdést tesz fel. Hol van a saját boldogságunk ahhoz képest, amit másoknak mutatni akarunk? Mennyire tesszük magunkévá, amiket környezetünk mesél rólunk? Megtartható-e önmagunkba vetett hitünk? Milyen hatással van életünkre a fizikai megjelenésünk? A darab főszerepében Balázs Andrea színésznő újra együtt dolgozik Iványi Árpád rendezővel és Réti Barnabással, így a nagy sikerű Tortúra eredeti stábja ismét valami emlékezeteset alkot a színházrajongók örömére. Iványi Árpád és Réti Barnabás, a Budapest Playhouse vezetői a modern nemzetközi színvonalú színház stílusában álmodták meg a darabot. „A FAT PIG igazi modern vígjáték, dramedy, ebből a műfajból egyelőre kevés fut még a hazai színpadokon, pedig a nemzetközi színházi világban nagy a népszerűsége. Ízig-vérig mai szerelmi történet, mely egyszerre rendkívül provokatív, elgondolkodtató és szórakoztató is egyben. Olyan érzést kelt, mintha egy Jóbarátok-szerű sitcom nézése közben, a sok nevetés közt bekapna az ember néhány keményebb gyomrost” - mondta a magyar változatot is készítő színész, Réti Barnabás. „Úgy érzem, a mai társadalmunk is ilyen, elnevetgélünk, jópofizunk és nem érezzük, mennyi sebet ejtettünk közben másokon.” Iványi Árpád rendező, aki annak idején a mai napig futó, egyedülállóan csak Magyarországon látható Stephen King Tortúra-adaptációt is megálmodta egy lendületes, fordulatos szerelmi történetet visz színpadra: „Számomra a darab legfőbb üzenete, hogy az önazonos ember legyőzhetetlen, még ha nem is tartozik az éppen menő figurák közé, míg akinek takargatni valója van magával szemben, mindig szenvedni fog, hiába gazdag, szép vagy sikeres.” Az előadást január 28-án mutatták be a Karinthy Színházban, amelyben Balázs Andrea mellett Pásztor Tibort, Réti Barnabást és Tóth Szilvia Lillát is láthatja a közönség. A produkció rendezője természetesen most is Iványi Árpád. Jegyvásárlás [2022.02.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu