Megnéztük a Halott Pénz koncertjét az Arénában - képekkel Megszűntek a járványügyi korlátozások, így gyorsan telt házas lett a Halott Pénz 18 éves jubileumát ünneplő koncertje - még a ticketswapen is több százan vártak a felszabaduló jegyekre.. Az előzenekar Böbe, a Halott Pénz vokalistája volt, aki a tavasszal megjelent saját albumát mutatta be. Utána némi várakozás után érkezett a Halott Pénz, akik alapvetően a szokásos műsorukkal érkeztek, de a dalválogatás az én személyes véleményem szerint a sokéves átlagnál gyengébb volt. A koncert eleje még jó volt (Helló lányok, Hajtól szívig, Hol van az a lány, Erre még meghívlak), utána viszont a lassabb számokkal kissé leült a hangulat.



A koncertnek ez a része személyesebb és meghittebb volt, olyan dalok hangzottak el, amelyek a fiúknak a múltban személyesen fontosak voltak. Az Ugyanúgy hallasz előtt például Dávid elmesélte a megismerkedésüket Márkkal, majd ahogy együtt zenéltek otthon a számítógép előtt... Ez tökéletes lett volna egy akusztikus koncerten, a sokezres tömegben állva én viszont a tombolós slágereket vártam inkább. A koncert közepén volt a meghívott sztárvendégek blokkja - a rengeteg sztárvendég egy klassz Halott Pénz hagyomány -, Kamával, Papp Szabival és Dzsúdlóval adták elő a közös dalaikat. Majd a Feneked a gyengémmel indult be végre a bulizás és a Nincsen véletlennel, az új album szerintem legjobb dalával folytatódott.



Ezután újabb lassú szám következett (Ahol a május földet ér), majd egy gyors (Mindenre ráveszel), egy lassú... (Halljam a hangod) És innentől tényleg nem volt megállás (Valami van a levegőben, Darabokra törted a szívem, Élnünk kellett volna), és az Emlékszem Sopronban előadására érkezett a Wellhello is. A ráadásban Szívedből minden kell, és Amikor feladnád – ez utóbbi olyan, mintha mindenki mindig is ismerte volna. 2050-ben ez egy ugyanolyan közismert sláger lesz, mint most a Holnap hajnalig vagy a Szellemvilág - és mi elmondhatjuk, hogy mi már 2022-ben (sőt tulajdonképpen 2019-ben) is guggoltunk már erre, ahogy talán a lányomnak is meglesz még valahol a "Nem szürkének születtél" feliratos pulóvere... Ezen a 2022-es koncerten én tehát kevesebb lassú dal válogattam volna be, de végül azokkal együtt is szuper volt a koncert a nagy slágerekkel és a szokásos tombolással, néhány dalt egy gospel kórussal kiegészítve, és egyébként a fénytechnika is különlegesen jó volt. És a szezon még csak most kezdődik, további információk a Halott Pénz Facebook oldalán várhatók (https://www.facebook.com/HalottPenzOfficial) Tóth Noémi Halott Pént koncert Aréna 2022 képekben - klikk a fotóra [2022.04.13.]