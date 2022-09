Megnéztük a Halott Pénz koncertet a Budapest Parkban A 11. koncertjét adta a Halott Pénz a Budapest Parkban, ismét telt ház előtt, ismét hibátlan műsorral.

A Park újdonsága a kétféle repohár rendszere, van fizetős, ami szép és haza lehet vinni vagy tokenre váltani, illetve az ingyenes, amit kérnek visszaadni. Ahogy láttuk, a nagy többség az ingyeneset választotta, és csak egyet láttam üresen berepülni a tömegbe. A szemetes és a pohár-visszaadó láda közötti különbség viszont nem biztos, hogy mindenkinek világos, szerintem a poharak többségét a szemetesekből kell majd előkeresnie a Park munkatársainak...



A koncert nagyon gyorsan felpörgött, az Otthon után máris jött a Hol van az a lány és az Erre még meghívlak, már a harmadik szám alatt is tombolt a közönség. Tényleg tele volt a Park, elől is, hátul is nagy tömeg volt, sokan jobb híján csak a Dzsungelben levő kivetítőn nézték a műsort. Nem értettem, a vetítés miért fekete-fehér, és az is kínos, hogy a kép el volt csúszva a hanghoz képest - 2022-ben ezen a szinten ezt már illene jól megoldani.



Most relatíve kevesebb sztárvendég volt: az előzenekarként is fellépő Hősök kétszer is visszatértek a színpadra, illetve Papp Szabival együtt adták elő a Hétfő, szerda, szombat, keddet. Az Emlékszem, Sopronbant viszont szinte furcsa volt csak a Halott Pénz előadásában hallani, persze így is klassz volt.



Ez is "nagyobb" koncert volt a Halott Pénz műsorai közül, így megvolt a szokásos lassabb blokk is a koncert közepén (Ahol a május Földet ér, Mielőtt megismertelek). Utána viszont már folyamatos volt pörgés: Mindenre ráveszel, Valami van a levegőben, Darabokra törted a szívem, Élnünk kellett volna még, Emlékszem Sopronban, Szívedből minden kell - micsoda setlist! A ráadásban, az Amikor feladnád előtt Marsalkó Dávid azt kérte, hogy mindenki rakja el a mobilt és éljük meg együtt a pillanatot, ez is klassz volt.

A Parkban tovább pörögnek a programok, még szeptemberben lesz Beton Hofi Citromail Gang találkozója, Vad Fruttik, T. Danny és vendégei, Tankcsapda, Billy Idol és Punnany Massif... A Halott Pénz ezzel a koncerttel zárta a nyarat, az őszi terveikről viszont még semmit sem tudni, nyilván nemsokára várható az új koncertek bejelentése...



