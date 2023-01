Varázslat egy nyáréjszakán, avagy hogyan marad a szerelem és a humor is változatlan 500 év elteltével Január 14-én mutatta be a Thália Színház - Csizmadia Tibor rendezésében - a Varázslat egy nyáréjszakán című előadást. Már a cím, sőt a darab plakátja is elárulja, hogy Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátéka az alap, amit Székely Csaba új, prózai fordítása tett különlegessé. De vajon egy hideg, januári napon mit adhat nekünk egy szerelemtől fűtött nyári éjszaka? A Szentivánéji álom című vígjátékot 1595-ben írta William Shakespeare. Elsőként Arany János fordította magyarra, 1863-ban. Azóta a filmes és színházi feldolgozásait szinte lehetetlen összeszámolni. A Wikipédia információja szerint napjainkban ez a mű a legjátszottabb Shakespeare-darab. A siker titkát nem kell hosszan keresni. Adott a nyári napforduló estéje, Athén és egy közeli erdő, tündérek, polgárok, királyi pár, kézművesek és sok-sok bonyodalom, na meg a szerelem! A Thália Színház legújabb előadásában Shakespeare mai nyelven, új, prózai fordításban szól hozzánk, arról az érzésről, amit a legtöbben keresünk: a szerelemről. Ahogy Pukk mondja: nyugodjunk meg, a szerelem örök – akkor is, ha csak egy nyáréjszakán át tart. Ha belegondolunk, hogy az angol drámaíró, költő, színész ezt az 1500-as évek végén írta, és ma 2023 van, akkor cikázhatnak az agyunkban a gondolatok, hogy miként képes valami ennyire nem változni több mint 500 év alatt? Csak a szerelemre igaz ez? Varázslat egy nyáréjszakán képekben - klikk a fotóra

A Thália Színház előadásban Thészeuszt, Athén szigorú királyát Szervét Tibor formálja meg, mint ahogyan Oberont, a féltékeny tündérkirályt is. A zsarnok király és a lágyabb, ám fondorlatos tündérkirály szerep sem okoz gondot Szervét Tibornak. Hippolütét, a király feleségét és Titánia tündérkirálynőt – tündérfiúk csábítóját – Csarnóy Zsuzsanna játssza, aki meggyőzően alakítja még azt is, hogy végtelenül szerelmes a szamárba. Oberon udvari manója Pukk, kissé rendhagyó a Thália előadásában. Molnár Piroska alakítja, aki a darab elején elfoglalja a helyét, ahonnan jól rálát a cselekményre, és mint az athéni istenek lesújt, ha kell. Persze, ez nem mindig jól sül el, de a kavarodás, amit okoz elég egyedi ahhoz, hogy emberek, tündérek és szamarak is megemlegessék a nevét. A Molnár Piroska féle Pukk sokáig az emlékezetünkbe marad. Se több, se kevesebb nem kell attól, amit a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas magyar színésznő a színpadra helyez. Visszafogottság, magabiztosság és egy kis humor. A néző érezheti, hogy ez a Pukk más, mint a többi. Ami a fiatalokat illeti... Lüszandroszt Ember Márk alakítja. A hősszerelmes, aki csak Herminára vágyik, amíg Pukk közbe nem szól. Hermina - Mórocz Adrienn - is szerelmes belé, csak sajnos számára az apja mást szemelt ki. Ez a páros úgy szerelmes, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy nekik szurkoljunk, az apósnak vagy a Pukk okozta kavarodásnak. A másik vonalon Demetriosz áll, akit Jámbor Nándor alakít. Demetriosz is Hermiába szerelmes, csakhogy belé meg Heléna, akit Tóth Eszter formál meg. Bármennyire szeretnék figyelni a szerelmi szálra, nem érződik olyan erősnek, mint a szabó, az asztalos, a bádogos, az ács, a szövőmunkás és a vízvezetékszerelő, vagyis a „kézműves” banda alakítása. Tamási Zoltán, Zayzon Zsolt, Bokor Barna, Bede-Fazekas Szabolcs, Domokos László és Mózes András uralják az előadást, nem véletlen, hiszen ezen a bizonyos őrült éjszakán ők is épp egy színdarabot próbálnak. Csizmadia Tibor rendezése választ ad arra, hogy mi minden nem változott 500 év alatt. Nemcsak a szerelem, hanem a humor sem, ami nélkül ma nagyon nehéz boldogulni, akár szerelmes az ember, akár nem. És, hogy mennyire illik bele az életünkbe a varázslat? Néha bizony szükség lenne rá, még akkor is, ha olyakor félremegy, mint Pukk mesterkedése. Ahogy Arany János fordította Pukk (akkor még Puck) zárszavát: „Ha mi árnyak nem tetszettünk,

Gondoljátok, s mentve tettünk:

Hogy az álom meglepett,

S tükrözé e képeket.

E csekély, meddő mesét,

Mely csak álom, semmiség,

Nézze most el úri kegy,

Másszor aztán jobban megy.

S amint emberséges Puck

A nevem: ha megkapjuk,

Hogy most kímél a fulánk,

Jóvátesszük e hibánk,

Máskint a nevem ne Puck

Legyen inkább egy hazug.

Most uraim, jó'tszakát. -

Fel, tapsra hát, ki jó barát,

S Robin megjavitja magát.” Jegyvásárlás



M. Adri

Fotó: Petró Adri [2023.01.29.] Megosztom: