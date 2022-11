Bankrobbantás a Tháliában - képekben 2022. október 1-én került bemutatásra a Thália Színházban az a látványos West End-show, ami 2000 estén át lehetett London legnépszerűbb vígjátéka. A bravúros replika előadás Magyarországon először látható! A városi bankban másfél millió dollárt érő gyémántot őriznek. Két szökött rab komplikált tervet sző, hogy elrabolja. De miért éppen nekik sikerülne abban a városban, ahol köztudomásúlag mindenki bűnöző? Elcserélt személyazonosságok, titkolt tervek, szerelmi háromszögek, és egy város, ahol lassan a díszpolgár is gengszter. Ludwig herceg gyémántja pedig csak arra vár, hogy valaki, végre, lopja már el… Bankrobbantás képekben - klikk a fotóra

Caprice (Sóvári-Fehér Anna) egy tisztességes bankigazgató lánya, mégis csokorban gyűjti a balek, lehúzható pasikat. Bámulatos kreativitással futtat párhuzamosan féltucat plátói szerelmet – ám mindez csak bemelegítés a nagy gurítás előtt. Caprice ugyanis összeáll a legrégibb és a legújabb pasijával – Mitch-el (Ember Márk), a börtönből szökött, minden hájjal megkent, nagymenő életről álmodó rosszfiúval és Sammyvel (Jámbor Nándor), a kedves, szélhámos átváltozóművésszel – hogy kifosszák apja bankját... A történet fontos szereplői még Deponte bankigazgató, Caprice apja (Zayzon Zsolt), akinek a kis pénzintézet a mindene, de öntelt dollár-papa stílusa ellenére vaksi, mint az éjszaka. Warren (Vida Péter), a készséges, mindig udvarias banki beosztott, aki 67 éves kora ellenére gyakornok, és a nők terén sem kifejezetten szerencsés. Rose (Udvarias Anna), Sammy jóhiszemű anyukája – ő az a fajta mama, akinek a legnagyobb bankrablás is apró csínytevés, ha a kisfia csinálja, és Cooper (Hevesi László), Mitch enyhén kretén haverja, akivel együtt szöknek meg a sittről. Henry Lewis – Jonathan Sayer – Henry Shields (The Comedy About A Bank Robbery) című, fergeteges, zenével fűszerezett produkciója egyenesen a londoni West Endről, a Mischief Productions közreműködésével érkezik a Thália Színházba! Az előadást Kelemen József, a Thália Színház főrendezője viszi színre. A szerepekben pedig Jámbor Nándor, Ember Márk, Sóvári-Fehér Anna, Zayzon Zsolt, Vida Péter, Udvarias Anna, Hevesi László, Tamási Zoltán, Domokos László és Ikotics Milán lesz látható. Ősbemutató: 2022. október 1.

