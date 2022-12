150. alkalommal is letolták a gatyát a Thália Színház művészei - képekben 2015. október 30-án tartották a legendás Alul semmi című film színpadi változatának magyarországi ősbemutatóját a Thália Színházban. Az darab túlélt egy Covid-járványt és 2022. december első hétvégéjén a 150. előadást ünnepelte a színház, a közönséggel együtt. Két munkanélküli darukezelő csodálatos tervet eszel ki: férfisztriptízzel keresnek pénzt, hogy kisiklott életüket helyrehozzák. Elragadó, megindító történet a bolondos szervezésről, melynek végén összeáll a csapat. Bár a történt bárhol és bármikor játszódhatna ez a darab mégis a 80-as évekbeli Angliában „történik”, ahol a recesszió hatására rengetegen válnak munkanélkülivé. Gaz (Szabó Győző), az acélipari munkás – darukezelő – szintén elveszíti munkáját és emiatt kilátástalan helyzetbe sodródik, de van egy fia, aki nemcsak fel akar nevelni, de azt szeretné, ha az büszke lenne rá. „Nem fiatalok. Nem szépek. Nem hibátlanok.



De ma este színpadra lépnek, és le sem engedjük őket, míg nem marad – alul semmi!” – írja az Thália Színház ismertetője Réthly Attila rendezéséről.

Az Alul semmi története 1997-ben került a mozikba, Peter Cattaneo rendezésében. 4 Oscar-díjra jelölték, amiből egyet – a legjobb eredeti filmzene – meg is nyert. Érdekessége, hogy egyszerre aposztrofálják vígjátéknak és drámának. Igaz ez a színdarabra is. A srácok viccesek, közel sem olyanok, akiket elképzelünk, ha sztriptízről van szó. Ugyanakkor drámai, ahogy közösen és egyenként is küzdenek életük nehézségeivel. 150. Alul semmi képekben - klikk a fotóra A csapat a 2015-ös kezdés óta már változott, de a 150. előadáson Szabó Győző, Nagy Viktor, Vida Péter, Ember Márk, Mózes András, Zayzon Zsolt adta elő a nem épp szokványos vetkőzést, amit Tihanyi Ákos koreografált meg.



Az előadás további szereplői Mórocz Adrienn, Szabó Erika, Fodor Annamária és Nathan szerepében Vida Bálint, valamint Bíró Samu látható.



