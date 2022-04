Ilyenek a rettenetes szülők? Remek kikapcsolódás vár a nézőkre! Április 9-én mutatták be a Thália Télikertben Jean Cocteau: Rettenetes szülők című darabját. Az előadás szereplői Csarnóy Zsuzsa, Ember Márk, Udvarias Anna, Rancsó Dezső és Jeney Luca Viktória. Párizs a szerelem, a művészet és az őrületig fokozott családi tragikomédiák otthona – főleg ha a lázálmok specialistája, Jean Cocteau fejéből pattan ki az alábbi történet. Az ötszereplős, végletekig feszített színmű felér egy mesterkurzussal, ha érzelmi zsarolást, házassági titkolózást és szerelmen belüli hidegháborús taktikát tanulnánk. A rendező, Kelemen József szavaival élve, a darab egy bohózatba oltott sorstragédia, ami egy szokatlan dinamikára épülő család történetére épül. A családtagok egytől egyig valamilyen sérelmet hordoznak, és ezek a sérelmek függővé teszik őket a másik féltől. Ebbe a kaotikus családi környezetbe érkezik egy külső szemlélő, Madeleine, aki aztán felbolygatja az állóvizet. Talán nem is olyan szokatlan, hogy egy anya ragaszkodik egy szem kicsi fiához, ám ez Yvonne (Csarnóy Zsuzsanna) esetében egészen más kereteket ölt. Ha tehetné, magához láncolná, csak nehogy beleszeressen valakibe és elhagyja őt – annak rendje és módja szerint. Michel (Ember Márk) a tökéletes alany anyja számára, hiszen huszonévesként őt tartja legjobb barátjának. Szóba sem jöhetett az anyjáról való leválás, még soha életében nem is volt szerelmes. Nem csoda, hogy váratlanul érik az érzelmek, amit Madeleine (Jeney Luca Viktória) iránt érez. Kezdi levetkőzni ártatlan, kisfiús énjét és ösztönszerűen utat tör magának férfiassága. Anyának, fiának nincs elég baja, nyakukban még ott van apuka, Georges (Rancsó Dezső), aki egy nagyot álmodó, reménybeli feltalálóból az idő múlásával, sikertelenségének köszönhetően visszafejlődött egy elhanyagolt kisgyerek szerepébe. Magányában nem tudja mit kezdjen az életével. Feleségével – aki amúgy is csak kicsi fiára koncentrál – már rég elsodródtak egymástól. Így nem maradt más választása, minthogy szeretőt tartson! A családi titkok, kalamajkák ügyeletes gardírozója immár 23 éve a kedves, ámde kemény jellemű nagynéni, Léonie (Udvarias Anna), aki valaha Georges menyasszonya volt. Ezek után a történetnek nem is tudnánk más helyszínt elképzelni, mint a szenvedéllyel és érzelmekkel túlfűtött Párizst, ahol a konfliktusok kibontakozhatnak.



Az előadás Bendi Balázs fordításában, Kelemen József rendezésében kerül színre. Jelmeztervező: Cselényi Nóra, díszlettervező: Khell Zsolt.

