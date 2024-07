Budapesten a hét tagú k-pop lánycsapat a Billlie Világkörüli turnéra indult a 2021-ben debütáló dél-koreai lánycsapat a Billlie. A kilenc európai várost felölető turné július 28-i állomáshelye Budapesten a Dürer Kert. Moon Sua, Suhyeon, Haram, Tsuki, Sheon, Siyoon és Haruna által jegyzett formáció néhány év alatt ismertté vált hazájában Dél-Koreában, de ma már az egész világon a k-pop műfaj meghatározó képviselői közé tartoznak. Japán után most Európa nagyvárosaiban, Münchenben, Berlinben, Kölnben, Stockholmban, Londonban, Lisszabonban, Prágában, Budapesten, és Varsóban lépnek fel. A koncert setlist-je szerint húsz dal szerepel a programban, köztük a legnépszerűbb dalaik, mint a 'GingaMingaYo (the strange world)' és a 'RING ma Bell (what a wonderful world)' melyeket a műfajt követő média rendre az év legjobb k-pop dalai közé választ szerte a világon. A koncert azoknak is remek szórakozást fog nyújtani, akik nem ismerik még a csapatot, de szeretik a k-pop stílust. A Billlie eltökélt szándéka, hogy rajongóinak hangzásban, látványban, hangulatokban minőségi színpadot mutasson be, tökéletes élő adással, amely az erőteljes csoporttánc ellenére is megingathatatlan.

Videóklipjeik -a stílusra jellemzően- sokszor inkább kisfilmek, amik egy történetet mondanak el, és az is gyakori, hogy más művészeti ágak képviselőivel dolgoznak együtt a felvételek során. A Livesounds bemutatja: Our FLOWERLD (Belllie‘ve You) EUROPE

2024. július 28., vasárnap 19 óra

Budapest, Dürer Kert

Jegyinformációk:

- Gold és Platinum belépőjegyek vásárolhatók a Tixa és a Ticketportal oldalán.

- A koncertre a belépés 10 éves kor alatt ingyenes. 16 éves korig felnőtt kísérettel látogatható a koncert. A felnőtt kísérőnek akkor kell külön jegy, ha a koncertterembe is be akar jönni.

- A személyes találkozáshoz a belépőjegy mellé háromféle kiegészítő VIP jegy vásárolható az alábbi oldalon.