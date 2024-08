Megnéztük a Rise Against koncertjét a Parkban

Visszatért Budapestre a Rise Against zenekar az Ignite társaságában, egy felejthetetlen buli keretében.

Kapunyitásra érkeztem a Budapest Parkba, meglepő módon simán kényelmesen elfértem még az első sorban. A közönség precízen kiszámolt kényelmes érkezésének köze lehetett a hétezerkétszáz fokos hőmérséklethez, ami aznap is egészen naplementéig tombolt. Volt, aki szimplán letakarta magát fehér lepedővel várakozás közben – ötletes – illetve a többség pihegett árnyékot keresve, folyadékot pótolva, nagyon helyesen. Itt meg is jegyezném, hogy a Budapest Park személyzete mindig korrekt, hőségriadóra tekintettel osztogatták ezen a napon is öt percenként a vizet mindenkinek, aki kért az este folyamán végig a koncertek végéig.

Az estét az Ignite zenekar kezdte.

A több mint három évtizede alakult amerikai zenekarból 2019-ben kivált ugyan a csapat magyar alappillére, Téglás Zoli, de töretlenül zenélnek tovább új frontemberükkel Eli Santanaval, aki 2021-ben csatlakozott hozzájuk.

Zseniális bulit nyomtak a srácok, Eli teljesen belakta a színpadot, annyit rohangált, nem győztem kapkodni a fejem. Az „Éljen a magyar szabadság” sorait frontemberünk a közönség tetején „úszva” énekelte.

Középen természetesen irgalmatlan pogó es tombolda alakult ki a meleg ellenére, remélem, hamarosan viszont látjuk őket.

Kis szünet, közben szépen megtelt a Park, a Nap is lement, a srácok pedig berobbantak a színpadra.

A Chicagoban alakult amerikai punk-rock zenekar, a Rise Against is már huszonötödik évfordulóját ünnepeli idén, mindig rácsodálkozom a számokra, hogy peregnek az évek.

Tim egyből egy kézi hangosbemondó tölcsérbe énekelt nekünk, a közönség kirobbanó lelkesedéssel fogadta. Középen természetesen pogó és circle pit alakult ki. Tim lejött a közönség első soraihoz, mindeközben a közönség szeretetét élvezve, asszisztált egy rajongó közönség tetején úsztatásához. Jól bírta a srác, még legalább háromszor négyszer végig evezett a Park közönségének tetején a koncert végéig.

Magam részéről a kedvencem Tim vörös gitárja és gitárszólói voltak, miközben két órán keresztül végig rohangálva ugrálva énekelt, valamint Zach citromsárga gitárja is egyedi látványt nyújtott, a hangzása és a szólói pedig még inkább.

Tim végig rendkívül közvetlen volt a közönséggel, dalok között sokat sztorizott, megkérdezte ki melyik országból jött, és bár a mellettem Szlovákiából érkezett srácok zászlóját csak harmadik nekifutásra találta el, viszont nagyon kedves és vicces jelenet volt, le is jött hű rajongójához, aki követi a zenekart majdnem minden országba, hogy pacsizzon vele, és köszönetet mondjon neki.

Természetesen a piró sem maradt el, minden második dalnál lángok lobbantak fel a színpad teljes széltében, fokozva a hangulatot.

A koncert második felében Tim akusztikus gitárt ragadott, és néhány líraibb tételt is eljátszott nekünk, természetesem a közönség ezt is kívülről énekelte.

Nagyon szerettem ezt az estét is, Tim és csapata egész este jókedvűen, mosolygósan, zúzta végig a koncertet, a közönség végig tombolta a két órát. Még sok ilyet kívánok magunknak.

A szervezésért köszönet a Live Nation Magyarország csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Ignite

Rise Against

Setlist:

Ignite:

1. Veteran

2. Anti-Complicity Anthem

3. Poverty for All

4. Ash Return

5. Who Sold Out Now?

6. Slowdown

7. The Butcher in Me

8. Let It Burn

9. Bleeding

10. Done Digging The Grave

11. Sunday Bloody Sunday (U2 cover)

12. Embrace

13. A Place Called Home

14. Fear ls Our Tradition

Rise Against:

1. Satellite

2. Under the Knife

3. Give It All

4. Make It Stop (September's Children)

5. The Good Left Undone

6. Worth Dying For

7. Re-Education (Through Labor)

8. Help Is on the Way

9. Ready to Fall

10. Hero of War

11. Swing Life Away

12. Want It All

13. Like the Angel

14. Prayer of the Refugee

Encore:

15. Survive

16. Audience of One

17. Savior

[2024.08.27.]