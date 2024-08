Képgalériák • Follow the Flow Park 2024 Megnéztük a Follow the Flow-t a Budapest Parkban - képekkel "Olyan nincs, hogy egy nyár Follow The Flow-koncert nélkül múljon el a Budapest Parkban!" - ezzel hirdették a koncertet - és olyan sincs, hogy ezt kihagyjuk! Filo volt az előzenekar, aki a saját elmondása szerint egyformán szereti és a zenéiben is váltogatja a trapet a pop stílussal. Őt egyébként láttuk már itt a Parkban, tavaly júliusban ByeAlex vendége volt. Azóta legalább két dalát nagyon ügyesen vezette be azzal, hogy felrakott egy jól dúdolható részletet a Tiktokra, és ezrek csináltak hozzá saját videót. Itt is ezek a dalai aratták a legnagyobb sikert: a Hajnalok a gangon és az Élem az álmaim, valamint a ByeAlex-szel közös Seholse. Filo után technikai átállás, majd a Porszemmel érkezett a Follow the Flow. Nagyon sokan voltak a koncerten, de nem volt telt ház - a zenekar nyilván sajnálta, de én nem, mert élhetőbb a Park és élvezetesebb a koncert, ha nincs olyan iszonyú tömeg. A koncerten a régi slágerek mellett több olyan dal is elhangzott, amit amúgy ritkán játszanak. Ilyen volt az elengedésről szóló Ilyenek vagyunk - Gergő el is sírta magát konferálás közben. Ritkán hallható dal volt a 2 oldalú minden érem is, amit az olimpia alkalmából játszottak el és köszöntötték is a sportolókat. Nekem egyébként tetszik, ahogy a Follow the Flow építkezik: nem a social médiában, nem tévészereplésben, hanem nagyon jó dalokkal. Az Egyedül a sötétben albumról a Visszajárok és a Vidám dal az egész család kedvence, a Szélcsendről pedig ők maguk is többször elmondták, hogy nem hitték, hogy lesz még nagyobb slágerük a Nem tudja senkinél. Filo nemsokára visszatér a Budapest Parkba, augusztus 28-án az OTL-en lesz élő zenekaros koncertje. A Follow the Flow fellép például a Strand és a SZIN Fesztiválon, valamint a Parkban is folytatódik a szezon: mások mellett nemsokára koncertet ad a Tankcsapda, Korda György és Balázs Klári, Dzsúdló, szeptemberben szintén mások mellett Azahriah, Wellhello, Margaret Island, Krúbi, Thomas Anders, Carson Coma... Tóth Noémi Follow the Flow Park 2024 - klikk a fotóra [2024.08.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Jogos kölcsön csak komoly embereknek egyéb [2024.08.23.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.23.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu