Berúgja az évet a Dead Daises: új dal, album és koncert novemberben November 15-én érkezik Budapestre a Dead Daisies 2024-es turnéja, ami az ősszel megjelenő új nagylemezt, és pár nap múlva eléhető címadó dalt is elhozza majd a hazai közönségnek. A Dézik előtt a White Lion egykori énekese, Mike Tramp lép fel, és szerepel a Beastö Blancö is. Igencsak megpakolta 2023-at a Dead Daisies: a lenti videóba egy vágókép erejéig a Lánchíd is bekerült, hiszen a csapatdecember 3-án Budapesten is fellépett. A srácok azonban idén még jobban megtolják a bringát: május 10-én érkezik a legújabb, Light ’Em Up című dal, ami egyben az új, szeptemberben megjelenő nagylemez címe is lesz. A tavaszi dalpremierre mindenesetre már most feliratkozhatunk. John Corabi nagyon lelkesen nyilatkozott a friss hírek kapcsán: “Fiúk-lányok, május 10-én végre itt az első új nóta! Igazán dögös, szögegyenes rock and roll dallamra számíthattok, épp úgy, ahogy mi szeretjük. Csavard fel a hangerőt, és készülj fel egy kiadós ugrálásra, erős hajrázással. Reméljük tetszik majd nektek, nagyon szeretünk mindenkit!” Az Európában az SPV által kiadásra kerülő lemezen Marti Frederiksen dolgozik producerként. Igazi arcbamászó rockzenére számíthatunk, Doug fogós és intenzív gitárriffjeivel, és John jellegzetes énekével, ami élőben előadva mindenhol átmozgatja a közönséget. A világkörüli turné első fellépései már a nyáron lezajlanak, de Európába csak ősszel, a lemez megjelenése után érkeznek, Budapesten pedig november 15-én szerepelnek a Barba Negrában. Különleges vendégként robban be előttük a Beasto Blanco rockműsora, Alice Cooper basszusgitárosával és lányával, vagyis Chuck Garric-kel és Calico Cooperrel a színpadon. A nyitóműsort a dán énekes, Mike Tramp szolgáltatja, aki egykori legendás glam zenekara, a White Lion dalait adja majd elő. A rockzene tehát él és remekül érzi magát – ennek újabb hangos tanúbizonyságát adja majd ez a november 15-ei este a Barba Negrában. Ott találkozunk! a Livesounds bemutatja: Light ’Em Up Tour 2024

2024. november 15., péntek 19 óra

Budapest, Barba Negra

The Dead Daises, Beasto Blanco, Mike Tramp (Performing The Songs Of White Lion) koncertek

Belépő: early bird jegyek 9.990 Ft, utána elővételben október 30-ig 11.990 Ft, utána és a koncert napján 13.990 Ft

Jegyek [2024.04.25.] Megosztom: