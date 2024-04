20 éves jubileumi turnéján sem hagyja ki Budapestet az Il Divo Két évtizedes életművét foglalja össze, és egy friss jubileumi dalcsokrot is bemutat szeptember 24-én Budapesten az Il Divo. A többnemzetiségű, klasszikus zenei alapokon alkotó énekegyüttes a Papp László Budapest Sportarénába várja az ünnepelni vágyó hazai rajongókat. 2004-ben négy markánsan különböző személyiséggel és orgánummal bíró férfiú állt össze azzal a céllal, hogy beírja az Il Divo nevet a zene és a kultúra történetébe. Erőfeszítéseiket siker koronázta, hiszen addig nem látott elismerést értek el műfajokon átívelő stílusú dalaikkal, sok milliós követőtáboruk pedig többszörös platinalemezt érő mennyiségben vásárolta meg kiadványaikat. Lehetőségük volt már fellépni nyári olimpián, Toni Braxton mellett ők írták a 2006-os foci-vb hivatalos dalát, de szerepeltek II. Erzsébet királynő gyémánt jubileumi ünnepségén is. Ismertségüket olyan slágereknek köszönhetik, mint az első lemezükön megjelent Regresa a Mí, ami Tony Braxton Unbreak My Heart című dalának átdolgozott változata, és több mint 180 millió megtekintésnél jár a Youtube-on. A spanyol, olasz, francia, portugál, angol, japán vagy éppen latin nyelven előadott dalok világszerte több mint 30 millió eladott lemezt értek 35 különböző országban, valamint 50 slágerlista első helyezést, 160 arany és platinalemezes minősítést. Idén az Il Divo fennállásának 20 évfordulóját ünnepli: az amerikai David Miller (tenor), a svájci Urs Bühler (tenor), a francia Sébastien Izambard (tenor) és – a Carlos Marín Covid-19 fertőzés miatti halálát követően csatlakozott – amerikai Steven LaBrie (bariton) XX címen jubileumi albumot adott ki. Turnéra is indultak: Budapesten szeptember 24-én, a Papp László Budapest Sportarénában lépnek fel. a Livesounds bemutatja: Il Divo – 20th Anniversary Tour

2024. szeptember 24., kedd

Papp László Budapest Sportaréna

Il Divo koncert

Belépő: ülőjegyek 15.900 – 43.900 Ft.

A jegyértékesítés április 25-én, 16 órakor indul.

