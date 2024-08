SZIN extra - exkluzív élményekkel Exkluzív SZIN élmények, számos kedvezmény és különböző nyereményjátékok: ezt kínálja a SZIN Extra klubtagság a Coca-Cola SZIN előtt, alatt és után is. A SZIN App-ban történt regisztrációval ez első 100 szerencsés például együtt bulizhat az idei fesztivál egyik legnagyobb sztárjával, de a SZIN után a regisztrált tagok juthatnak leghamarabb hozzá a 2025-ös fesztivál Early Bird jegyeihez.

Egy regisztráción alapuló klubtagságot kínál a Coca-Cola SZIN a fesztivál szerelmeseinek. A regisztráció a SZIN Appon és weboldalon keresztül történik és augusztus 15-től indult. A klubtagság számos exkluzív élményt nyújt, például a SZIN EXTRÁHOZ elsőként csatlakozók közül 100 fesztiválozó a Borsodi Nagyszínpadon bulizhat Armin van Buuren-nel a fellépése alatt, a SZIN csütörtökén.



A fesztiválon új helyszínként is debütál a SZIN Extra, mely megjelenésében és szolgáltatásaival is kitűnik a fesztivál helyszínei közül. A helyszínen lévő szolgáltatásokat, a már regisztrált vagy a helyszínen regisztráló tagok vehetik igénybe. A helyszín házigazdája Ábrahám Gergő, nyitott személyiségű és kreatív szegedi srác, aki igazán magának érzi a fesztivált, mondhatni vele nőtt fel és hamar megtalálta a közös hangot Schumacher Vandával és Miskovits Marcival, a SZIN házigazdáival. Geri idén a SZIN EXTRA házigazdájaként találkozik leggyakrabban a fesztiválozókkal és különböző aktivitásokba is bevonja őket. Hasonlóan, mint Vanda és Marci, törekszik arra, hogy még teljesebb élménnyé tegye a fesztivált a fiatal korosztály számára.



A SZIN EXTRA helyszín két részből áll: a teraszon páratlan nyári hangulattal és zenékkel, játékokkal, míg sátorban egy ICE Bárral várják a tagokat. A sátorban megkóstolhatják a SZIN EXTRA italát, amit különleges jégpohárban fogyaszthatnak el. Arról, hogy mégse legyen fagyos a hangulat, az Extra aktivitások és nyeremények gondoskodnak. Lesz például szelfi- és tetováló pont, extra berendezés és hangulat mellett különleges és értékes limitált nyereményekkel lehetnek gazdagabbak a tagok. A teraszon Dj Big Bill alapozza meg a zenei hangulatot, ahol kellemes óriás napozóágyakban, pálmák között pihenhetnek meg a fesztiválozók, de közönségtalálkozók és workshop-ok is színesítik itt a programot.



És a fesztivált követően is van élet a klubban, így például a regisztrált tagok vásárolhatnak Early Bird bérletet elsőként a jövő évi Coca-Cola SZIN-re, de az őszi és tavaszi időszakban számos koncert és esemény is elérhető lesz a klub tagjai számára. [2024.08.23.]