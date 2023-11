Dead Daisies: koncert, best of lemez és mobiljáték a 10 éves zenekartól

Több mint 10 éve élteti a nagybetűs Rockzenét a The Dead Daisies! A zenekar idén kiadott válogatáslemezét mutatja be december 3-án a Barba Negrában, méghozzá ismét John Corabival a mikrofon mögött.

2013-as első lemezével a Dead Daisies valósággal berobbant a rockzenei színtér közepébe. Az volt az elképzelésük, hogy igazi, régivágású rockzenét játszanak, megidézve a ’70-es évek világát, és ehhez a műfaj legjobb zenészei álltak össze: a nemrég visszatért énekes, John Corabi (Motley Crue / The Scream), David Lowy gitáros (Red Phoenix), Doug Aldrich gitáros (Whitesnake / Dio), Brian Tichy dobos (Ozzy Osbourne, Foreigner) és Michael Devin basszusgitáros (Whitesnake). Erőteljes ének, blues-os riffek, hatalmas kórusok és felejthetetlen dallamok, mindez elképesztő színpadi jelenléttel előadva: ez a titka az ausztrál-amerikai csapatnak.

Az első nagylemez után még további öt stúdióalbum, és egy feldolgozásokat, illetve egy élő felvételeket tartalmazó kiadvány jelent meg, most pedig az első válogatáslemez is itt van, amin a 18 korábbi nóta mellé két teljesen új dal is felkerült. A csapat több százezer ember előtt lépett fel Európában, Amerikában és Japánban, és szinte az összes nagy fesztiválon feltűntek már. Az évtizedes fennállás alkalmából pedig nemrég még egy mobilos játékban is feltűntek: a Daisys Revenge játékban a Best Of lemez dalait hallgatva lövöldözhetünk.

A turné vendégeként Spike, a Quireboys nevű brit rockzenekar alapító énekese lép fel. A Dead Daisies pedig a színes program részeként előveszi a Slide It In című Whitesnake slágert is, így tisztelegve a legendás David Coverdale előtt.

Budapestre december 3-án érkezik a show, a Barba Negrában lépnek majd fel .

a Livesounds bemutatja:

2023. december 3., vasárnap 19 óra

Budapest, Barba Negra

The Dead Daisies, Spike koncertek

Belépő: elővételben 11.900 Ft, a koncert napján 12.900 Ft

Jegyek kaphatók a tixa, a rock1 weboldalakon, valamint a Ticketportal hálózatában és a Barba Negra jegypénztárban.

