Lenny elbűvölt minket az Arénában Lenny Kravitz július 30-án olyan koncertet adott a Papp László Arénában, amit az utókornak is emlegetni fogunk. Ilyen egy minden rezdülésében és idegvégződésében zseniális művész és zenész hibátlan koncertje. Az előzenekart a multitalentum Devon képviselte, aki nem csak zenész, énekesnő, hanem színésznő is. Ahhoz képest, hogy mindenki a helyét kereste még ekkor (én is, ennyi pontján még sosem voltam egy este alatt az Arénának), aztán maradtam a jól bevált helyemnél a „vérkeringésben”, ahhoz képest szuper zúzós fél órának lehettünk szem- és fültanúi fél órában. Érdemes a hölgyre odafigyelni, hallunk még róla. Lenny Kravitz friss, „Blue Electric Light” albumával turnézik 2024-ben. Természetesen a slágerek sem maradhatnak el a koncerten, de ne szaladjunk előre. Az „Are you gonna go my way” -el robbant be a színpadra Lenny és zenekara. Az Aréna konkrétan felrobbant. Itt még hátrébb figyeltem az eseményeket, hátul is tombolva ugrált és énekelt mindenki. Harmadik dalnál már nem bírtam idegileg, előrébb mentem, ott pedig mindenki táncolt, imádtam. A kivetítő egészen elképesztő látványt nyújtott. Hatalmas 3D hatású téglatest formájú óriás kivetítő a színpad két szélén, led lámpákkal feldobva, közben az óriás kivetítő testek önmagukban mozaikszerűen „puzzle” kockákra is fel voltak osztva. Középen pedig egy óriási vízszintes kivetítő terült el. Az egész olyan hatást keltett, mintha Amerikában lennénk, és a főhőseink felhőkarcolók között sétálgatnának a színpadon. Lenny Kravitz koncert képekben - klikk a fotóra

Minden változatban elképesztően lenyűgöző látványt adott a vizuális vetítés is. Hol Lenny arcát láthattuk totálban, hol a zenekart szuper zoomban, hol pedig a zene hangulatához és vagy szövegéhez illő színekben pompázott a kivetítő erőmű szerű építménye. Mindemellett Lenny hatvan éves. Elképesztő fizikummal rendelkezik, semmit nem öregedett az elmúlt húsz-harminc évben. A hangja is hibátlan, nincs effekt, nincs „autotune”, csak éneklés és zenélés folyik a színpadon. Ennyi zenészt egyszerre régen láttam, elképesztő muzsikálás zajlott a színpadon, a szaxofonosoktól elkezdve trombita, szinti, gitár, basszusgitár, dob. Lenny szintén gitárt ragadott többször, ha épp nem táncolva énekelt, akkor gitározva táncolt. Körülöttem mindenki táncolva üvöltötte kívülről a dalokat (velem együtt, nem vagyok táncolós, inkább ugráló típus vagyok, de végig táncoltam, énekeltem én is a koncertet). Igazi örömzenélés zajlott a színpadon. Személyes kedvenceim a „Low” ahol Jacksonosan huhog és táncol, anélkül hogy utánozná, a másik pedig a klasszikus Chamber amire irgalmatlan tánc kerekedett a küzdőtéren. Az „American Woman” is olyan tisztán dörrent meg, hogy még egy slágert kiemeljek, elképesztő volt, így kell hibátlanul zenélni szívvel, lélekkel, ahogy Lenny és zenekara. A visszatapsolást követően a „Human” dalt játszotta el nekünk Lenny, itt a színpad szélére állt egy mikrofon állvány mögé, a kivetítő egy óriási szórakozóhely hatását keltette, mintha valami elvarázsolt univerzumban lennénk színes ajtók, ablakok, led lámpák között. Lenny folyamatos kígyózó tánclejtése imádás, sikoltozás is volt rendesen az Arénában. A „Let Love Rule” alatt lejött a közönség közé, végig ment az egész Arénán, volt akit meg is ölelgetett, volt akivel pacsizott, volt akivel szelfizett, mindenki ölelte ahol érte, a küzdőtér közepén a kiemelt álló – álló elválasztó taposóban énekelt is a közönségbe hajolva. Elképesztően közvetlen, árad belőle a kedvesség, önazonos, és igazi művész egyben. Ez is bekerült a top tíz koncertjeim közé idén. Igy kell hibátlan koncertet adni, ahogy Lenny és zenészei teszik. A szervezésért köszönet a Live Nation csapatának. Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók Setlist:

1. Are You Gonna Go My Way

2. Minister of Rock 'n Roll

3. TK421

4. I'm a Believer

5. I Belong to You

6. Stillness of Heart (Acoustic outro)

7. Believe

8. Fear

9. LOW

10. Paralyzed

11. The Chamber

12. It Ain't Over 'Til It's Over

13. Again

14. Always on the Run

15. American Woman (The Guess Who cover)

16. Fly Away

Encore:

17. Human

Encore:

17. Human

18. Let Love Rule

[2024.08.17.]