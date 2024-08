Kapcsolódó cikkek • Berúgja az évet a Dead Daises: új dal, album és koncert novemberben • 20 éves jubileumi turnéján sem hagyja ki Budapestet az Il Divo Kapcsolatok • LiveSound Production Billlie koncerten jártunk - Welcome to Budapest A hét tagú k-pop lánycsapat, a Billlie koncertjén voltunk a Dürer Kertben. Adunk egy kis ízelítőt a koncert hangulatából, bemutatjuk a lányokat és a Billlie világot, végül pedig összegyűjtünk néhány fontos információt, stíluselemet, amelyek a k-pop jellemzői. Gondolt egy merészet a MYSTIC Story nevű dél-koreai zenei ügynökség és az alig 1000 napos 7 tagú lánycsapatát a mélyvízbe dobta. A medence világméretű, az európai színtér pedig kilenc állomáshelyből áll. Hogy a világkörüli turné Japánban indult, az már-már természetes, nemcsak azért, mert a csapat két tagja is japán nemzetiségű, hanem mert általában a koreai zenei ipar egyik fontos fokmérője, hogy hogyan is fogadják az adott előadót Japánban. Nos, Japánban a Billlie remekül vizsgázott, tehát úszhatott tovább a nemzetközi vizekre. Olyan nagyvárosok után, mint München, Berlin vagy London 2024. július 28-án, Budapesten a Dürer Kert nagytermében léptek fel. A koncert a Livesounds szervezésében valósult meg! (Csak zárójelben, mégis fontos elmondani, hogy úgy tűnik Budapest felkerült a kedvelt k-pop helyszínek térképére a nemzetközileg is elismert előadók, ügynökségek és szervezők körében. Elég megemlíteni talán, hogy a szintén 7 tagú, sok tekintetben világelső BTS két tagja Jungkook és Jimin is nálunk forgatott, de itt járt a szintén nagyon népszerű Seveteen k-pop csapat is, természetesen mások mellett. Annak, hogy újabb és újabb sztárok keresik fel Magyarországot biztosan rengeteg oka van, melyeket a szolgáltatások, a szakmai hozzáértés, a feltételek biztosítása terén kell keresni, de talán fontos megemlíteni a koncerthangulatot is.) A hangulat pedig, amit a Billlie a közönségével együtt hozott össze fenomenális volt. Mondom ezt úgy, hogy a kilencszáz férőhelyes terem erős két harmada telt meg a tizenéves Billlie’ve hivatalos megnevezésű rajongótáborral. Külön szekciót alkottak a szülők és kísérők a terem fennmaradó részében és persze a Dürer Kert parkolójában. A rajongó tábor híven hozta a korean style-t öltözködésben, frizurában, sminkben. Meggyőződésem, hogy talán tolmács nélkül is értették volna a lányok köszöntő szavait és bemutatkozását. (Persze jó, hogy volt koreai-magyar tolmács.) Néhány kulcsszóból kitalálták melyik dal következik, egy mozdulatból felismerték egy dal koreográfiáját. A rajongók hangosak voltak, imádták a fellépő énekeseket, tudták a dalokat. Ha a mostani koncerten százas nagyságrendben is lehet mérni a számukat, nincs kétségem, hogy ha a Billlie elszántan dolgozik tovább, néhány év múlva akár a nagyobb termeket is megtöltheti. A koncert nagyon jó tempóban indult a GingaMingaYo-val, a setlist meghallgatható itt. Látványos képi világ adott hátteret a daloknak. Uralkodott a misztikus kék és lila (a csapat hivatalos színvilága), de nem volt hiány az arany, ezüst, fehér és piros színekben sem. Lendületesek voltak a koreográfiák. De a koncert középső harmadában statikussá vált a produkció. Elnézést is kértek érte a lányok, mert ezekhez a dalokhoz még nem állnak készen a koreográfiákkal. A harmadik harmadra azonban újra a fejmikrofonok kerültek fel és ismét energikus koreográfiával énekelték a dalokat. Személyes kedvenc dalom volt a FLOWERLD, ez egy csendesebb, romantikusabb dal, én úgy érzem a lányok ebben a dalban igazán önazonosak lehetnek. Jellemző módon mindent megköszöntek, kérték a szeretetet, a szeretetükről biztosították a rajongótábort. Meghatotta őket a rajongótábor felkészültsége, együttműködése. A koncerten kis csapatokban is megmutatták a tagok a saját zenei erősségeiket, és ezt én nagyon díjaztam, mindig is nagy dilemma volt nekem a k-pop csapatokban az egyéniség megtartása. A RING ma Bell zárta hivatalosan a koncertprogramot, de a lányok a ráadás dalokat is előadták, és végül egy nagy ölelésben a Believe nótával zárult a program. A Billlie 2021. november 10-én debütált a The Billage of Percepcion: CHapter One című zenei anyaggal. A nevüket három L-lel írják, így a név bontható "Bi" -re (koreai szó: eső), "11"-re és lie-re (angolul: hazugság) szavakra. Bi11lie. A „11” szám a csoportjuk legendájából származik: "Amikor a 11. harang megszólal egy lila eső közepén, valami furcsa történik", ahol a tagok hazudnak a történtekről, hogy titokban tartsák az eseményt. Na nem kell nagy hazugságokra gondolni, a dalokban ott a válasz. A nevükben a nagy B egyben tükrözi a személyes lemezük B oldalát, ami nem más, mint egy misztikus "én”, az „én” belső, elképzelt világa. Hisznek benne, hogy mindenkinek van a valóságos mellett egy szép, idealizált elképzelt belső élete is. A témát a The Collective Soul and Unconscious: Chapter One Original Soundtrack from "What Is Your B?" zenei anyagban fejtik ki. A csapatban az átlag életkor 21 év. A legidősebb tag Moon Sua ( 문수아 ) is csak 25 éves, ő a csapat vezetője, fő repper és vezető vokalista. A többiek gyakran anyának szólítják. Suhyeon ( 수현 ) fő vokalista és vezértáncos, Haram ( 하람 ) fő vokalista és melléktáncos, Tsuki ( 츠키 ) fő táncos és mellék vokalista, Sheon ( 션 ) fő táncos és vezér repper, Siyoon ( 시윤 ) fő repper és vezér táncos, Haruna ( 하루나 ) a legfiatalabb tag, a csapat maknae-ja mellék vokalista és mellék táncos. A csoport nagy nyomást helyezett magára azzal, hogy jók akarnak lenni, sokat akarnak dolgozni, el akarják nyerni a közönség szeretetét, mégis élvezik a munkát, szeretnék a saját zenei ízlésüket, színvilágukat megmutatni. Szeretnének kísérletezni a különböző műfajokban és azok k-poppal való ötvözésében. Habár a lányok különböző személyiségűek, különbözik az érdeklődési körük, de valami közös van bennük, rengeteget dolgoztak gyakornokként, hogy a k-pop stílus profi képviselői legyenek. Példaképeik között ott szerepelnek a Blackpink szupersztár csapat tagjai és IU. És ha már a bűvös „gyakornok” szó elhangzott, akkor talán el kellene mondani milyen kemény munka is folyik a gyakornok képzésben. Gyakornokká nem válhat bárki, ügynökségi meghallgatáson, online meghallgatáson, utcai castingon keresztül kiválasztás alapján válhat valaki gyakornokká. A képzés rendkívül drága, előbb-utóbb meg kell fizetni az árát. Szigorú napirend szerint kell élni, a nap szinte minden óráját a gyakorlóteremben táncórán, énekórán, nyelvórán kell tölteni. A képzés után újabb válogatás következik. Tehetségkutatókon indulnak a fiatalok, újabb megmérettetéseken mennek keresztül, illesztések, kísérletezés a szakma vagy a nyilvánosság előtt. És ha minden csillag együtt áll, akkor lehet debütálni, és akkor már remélhetőleg lesz folytatás. Ha működött a kémia a tagok között, a csapat és a közönség között, az egyén és a közönség között… És a végtelenségig lehetne sorolni, mi minden bukhat el egy szorgalmas gyakornoki ifjúság. De ha odaértél, ha elegen beléd szerettek, és ha minden napon feddhetetlen vagy, ha soha nem vetül árnyék rád a pletykákból, a hírekből, a lesifotósoktól, a rajongóktól és rosszakaróktól, akkor dolgozhatsz megszakadásig a k-pop világban. A k-pop tágan értelmezve a koreai populáris zenét jelenti, de a szűk értelmezésében jól körülírható könnyűzenei stílus, melynek alapja a szintetizált zene, a dalok főleg pop, rock, hiphop, R&B, elektronikus zenei műfajokból vagy ezek keverékéből állnak. Jellemzője még az éles táncrend a „ponttánc”, a tudatosan összeállított hangfajok, és éneklési stílusok. De, mint a művészvilágban bárhol, egy férfi előadó könnyebben hódít, a lányoknak tízszeresen kell dolgozniuk a rajongótáborukért. (Remélem ezzel a mondattal semmilyen vihart nem keltettem, nem akartam előítéletes és megbélyegző lenni.) Szóval, Billlie – Fighting Jagri Ágnes [2024.08.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.08.06.]

