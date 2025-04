Kapcsolatok • Follow The Flow Megjelent a Follow The Flow legújabb klipje - a Valahányszor már most közönségkedvenc A zenekar új dalával ismét mélyre megy – és ezzel együtt magasra tör. A Valahányszor egy érzelmi hullámvasút, ahol a szöveg minden sora talál, a zene pedig visz magával. A zenekar új dala egyszerre szívszorító és felemelő, és a rajongók szinte egyhangú véleménye szerint ez az eddigi legerősebb szerzeményük. Sokan úgy érzik, a dalszöveg mélysége és mondanivalója egyenesen katartikus, míg másokat a zene ereje és az előadás hitelessége érintett meg. Volt, akit kirázott a hideg a hallgatása közben, mások arról írtak, hogy a dal szinte beszél helyettük, mintha a saját gondolataikat és érzéseiket fogalmazta volna meg. Többen kiemelték, hogy BLR lazasága, Fura Csé flow-ja és Szakács Gergő hangja külön-külön is elképesztő, együtt pedig szinte földöntúli élményt adnak. Volt, aki azt írta: ez a dal mindig aktuális marad, amíg az ember érző lény. Mások egyszerűen csak azt írták, hogy ez a Valahányszor az ő daluk lett. [2025.04.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.04.14.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu