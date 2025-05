Kapcsolatok • Fekete Zaj Autó, halál, Behemoth, örök élet, és egy anya szavai - csodálatos este Anneke Van Giersbergennel az A38 hajón Május 08-án visszatért hozzánk Anneke, egy évvel a Mom Kult buli után. Ezúttal akusztikus műsorral készült nekünk. Csoda volt. Anneke Van Giersbergen holland énekesnőt a The Gathering zenekar által mindenki ismeri, aki a stílust kedveli, nem kell bemutatni senkinek, mennyire egyedi, csodás hangi adottságokkal rendelkezik. Magam részéről szóló koncertjeiről mostanában lemaradtam, mert mindig egyidőben volt másokkal. Ott voltam azonban például húsz évvel ezelőtt a Szigeten-ami akkor még más volt, ahol akkora anya zenekarával, a The Gatheringgel lépett fel. Azóta két évtized alatt kinőtte magát, szólóban jobb, mint valaha, és mindig meglepi a közönséget, mindig felülmúlja önmagát, sosem okoz csalódást. Pár perccel nyolc óra után kialudtak a fények a hajón, és Anneke egy szál gitárral, mosolyogva, vidáman felszaladt a színpadra. Üdvözölt minket, és kezdésképp két szóló dalát játszotta el a 2021-es albumáról. A dalok között vicces sztorikkal és spontán felvezetésekkel egyaránt előrukkolt. Említette, hogy sok szerelmes dallal készült. Ennek kapcsán az egyik sztori, a turné egyik állomásán, ahol ülős koncertet adott, két néző végig dumálták az előadását, próbálta ezt jól viselni, majd egyszer csak az egyik trécselő odapattant hozzá, hogy miért csak ilyen lagymatag dalokat hozott, játszon már wgy kis Behemoth-ot. Mivel erre nem került sor, a két hölgy akkor onnan duzzogva mérgesen távozott, Anneke remélte, hogy nálunk nem történik hasonló. Feldolgozás dalokkal is készült, olyan ritkaságokkal, mint a Black Sabbath egyetlen „szerelmes dala”, avagy Sinéad O’Connor giga slágere, amit szerintem nincs ember a Földön, aki ne ismerne „Nothing Compares 2 U”. Egészen egyedi az a hangszín, amit egy szál gitár mellett is képes kiénekelni Anneke kristálytisztán. Erre mondják, azt hiszem, hogy a kevesebb néha több. Két saját szerzemény következett a szóló lemezeiről, melyek egyikének eredetét is elmesélte. Ült egy turné állomáson a szállodaszobában, kinézett az ablakon, és látott egy autót. Egy szuper autót. Ebből írt egy dalt, ahogy viccesen elmesélte, majd el is játszotta nekünk. Ismét egy rendkívül egyedi feldolgozás következett, még pedig az egyik llasszikus amerikai kedvenc bandám, a Foreigner nagy slágere, Anneke figyelmeztetett előre, hogy java részt szerelmes dalok lesznek az este folyamán, tartotta szavát. Nagyon érdekes volt egészen más hangszínben hallani kedvenc dalomat – „I wanna know what love is „– teljesen más irányból közelítette meg a dalt, mint az eredeti stílus, és így is hidegrázósan csodásan szólt. Következett néhány saját nóta, illetve klasszikus The Gathering zenekarának dala. Ismét egy kis „story time” a dalok előtt. A „When I Die” nem túl vidám téma ugyan a halálról, és az élet végességéről, de Anneke még ezt is vidám köntösbe tudta öltöztetni. Gondolta (idézem), megtöri egy kicsit a szerelmes dalok vonalát. A következő tétel „My Mother Said” az anyai szeretetről, törődésről szól, ihlete abból fakadt, hogy édesanyja milyen tanácsokkal látta el az élethez, illetve ő akkor, ahogyan reagált anyja szavaira, éppen ugyanúgy reagál neki a napjainkban saját fia, aki már húsz esztendős. Mai fejével már megérti édesanyját. Erről mesélt még nekünk egy két vicces élethelyzetet a dal felvezetéseképp. Következett egs Queen feldolgozás, ha már volt „When I Die” halál utáni utópiával, akkor jöjjön a „Who wants to live forever” azaz, ki (ne) akarna örökké élni, vezette fel viccesen a dalt Anneke. Elképesztő az a lágy visszafogottság, ahogy ezt a dalt énekelte, és így is, hogy szöges ellentéte volt Freddy Mercury előadás módjának, gyönyörű volt, mondhatni, saját képére formálta a dalt. Játszott még Ayreon, Audioslave, feldolgozásokat, és nem utolsó sorban irgalmatlan kedvenc dalom, Kate Bushy-Running Up that Hill slágerét, ami második fénykorát éli. Miután a nyolcvanas évek legnagyobb slágere volt, a Netflix „Stranger Things” sorozatával negyven év után újra sláger lett. Viccelődött is Anneke, hogy Kate-nek semmit nem kellett csinálnia, csak el lébecolt otthon mostanában a macskáival, élte nyugodtan életét, és egyszer csak megint a slágerlisták élére került. Ez is hidegrázós élmény volt Anneke előadásában is. A Guns N’Roses méltán leghíresebb slágere a November Rain mindenki által ismert dal. Anneke mondta is, hogy ha ciki, ha nem, a Guns N’Roses igenis az egyik legnagyobb rock zenekar a világon, és ő is imádta Axl Rose csípő mozgását fiatal korában, a nyolcvanas-kilencvenes években. Ezt a dalt is visszafogottan adta elő, és így is egészen elképesztő volt, közben párhuzamosan szólt az efedeti dal a fejemben, pedig Anneke teljesen másképp egy száll gitárral adta elő ezt a eock himnuszt. Végezetül még visszatapsoltuk egy nótára, ami saját dala, a Hurricane volt. Csodálatos estén vettünk részt. Anneke mindig egy csoda. Csoda hang, csoda személyiség. A szervezésért köszönet a Fekete Zaj Fesztivál csapatának! Balázs Adrienn Videók Setlist: 1. Lo and Behold

2. Love You Like I Love You

3. Changes (Black Sabbath cover)

4. The May Song (The Gathering song)

5. Nothing Compares 2 u (Sinéad_O`Connor cover)

6. Circles

7. I Saw a Car

8. I Want to Know What Love ls (Foreigner cover)

9. When I Die

10. Saturnine (The Gathering song)

11. My Mother Said

12. Losing You

13. Who Wants to Live Forever (Queen cover)

14. Valley of the Queens (Ayreon cover)

15. Running Up That Hill- A Deal With God (Kate Bush cover)

16. Like a Stone (Audioslave cover)

17. November Rain (Guns N' Roses cover) Encore: 18. Hurricane [2025.05.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors kölcsön alacsony kamatlábbal minde szolgáltatás [2025.05.01.]

Valódi online hitel minden rászorulónak egyéb [2025.04.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu