Dupla BETON.HOFI koncert az Arénában

4 év: 3 mixtape, 6 Park, 1 Dome, 2 Fonogram, 1 Artisjus Év Könnyűzenei Szövegírója díj és most itt a következő mérföldkő.

Beton.Hofi szabályosan berobbant a hazai újhullámos hip-hop világába. A 2021 júniusában megjelent első, ‘comic sins’ c. mixtape óriási kritikai és közönségsikert aratott, a 2022-ben kiadott ‘Playbánia’ megjelenését követően, pedig egyértelművé vált, hogy Beton.Hofi az elkövetkezendő évek meghatározó könnyűzenei előadója lesz. Egyedi hangzásvilágával, (ön)reflektív dalszövegeivel, hipnotikus színpadi jelenlétével, humorával és lelkes, magukat ‘Citromale Gang’ néven aposztrofáló rajongói bázisával gyorsan, mindössze 2 év alatt bebiztosította helyét a klubok és fesztiválok nagyszínpadain, hogy aztán 2023-ban már a telt házas Budapest Parkban lépjen fel.

2022-ben a ‘comic sins’-ért, 2023-ban pedig a ’Playbánia’ albumért Fonogram díjat nyert az év hazai rap vagy hip-hop albuma/ hangfelvétele kategóriában, Hundred Sins-el közös ’Bagira’ c. dala, pedig a 3. legtöbbet játszott magyar dal lett a Spotifyon. A trilógiát záró ‘0’ c. 20 dalos lemeze 2024 tavaszán jelent meg, aminek kapcsán április 13-án, első “aréna showján” az MVM Dome-ban mutatta be telt ház előtt, ahogy Ő fogalmaz, hogy “hanyas a kabát”. Egy kisebb hiátust maga mögött hagyva 2025 márciusában folytatódott a Beton.Hofi történet, és májustól a ‘BE VAGYOK ZÁRVA’, ‘POKOL’, ‘ANGYALOK’, ‘PONT JÓ’ single sorozattal indította az évet, mindeközben saját duplakoncertjét a Budapest Parkban telt ház előtt tarthatta meg.

Szeptemberben pedig az eddigi legnagyobb Beton.Hofi koncert került napirendre, hiszen a rapper 2026. március 14-én és március 15-én beveszi a Papp László Sportarénát, várhatóan egy új lemeznyi hanganyaggal a zsebben.

