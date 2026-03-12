Megkésett születésnapi koncertre készül az Ős-P. Box!

Március 13-án lesz az esemény

Soha nem elég!

Ős-P. Box

(március 13., péntek, 19.00 – Barba Negra)

Előzenekar: B52



Az 1980-ban alakult zenekar még Pandora’s Box néven szállt harcba a konkurenciával az akkoriban már amúgy is elkényeztetett honi rockrajongók kegyeiért. Az új banda a P. Mobilból éppen kivált gitárossal, Bencsik Sándorral és billentyűssel, Cserháti Istvánnal, a már szárnyait bontogató énekessel,Varga Miklóssal, a dobos Szabó Istvánnal, a basszeros Sáfár Józseffel, majd később Vikidál Gyulával a soraiban három album megjelentetésével, megannyi, a mai napig népszerű nótával és telt házas koncerttel jutott el méltán a műfaj szűk elitjébe.



Bencsik Sándor 1987-ben és Cserháti István 2005-ben bekövetkezett sajnálatos halála után 2008-ban az alapító tagok - fiatalabb tehetséges zenészekkel kiegészülve - Ős-P. Box néven újraélesztették a zenekart. Ugyan hosszabb-rövidebb szünetekkel, de azóta is életben tartották az örökséget.



Talán kevesen számítottak rá, tavaly októberben a zsúfolásig telt Barba Negrában, a Dinoszauruszok éjszakájára keresztelt rockfiesztán a közönség ugyanolyan lelkesedéssel csápolt és énekelt az Ős-P. Box fellépésén, mint az utánuk következő nagyágyúk, a Dinamit és a P. Mobil koncertjén.

Ezen felbátorodva a korábbi esztendőkhöz képest sokkal aktívabb időszak vette kezdetét együttes életében.

Újra kinyílt tehát Pandora doboza, amiből csupa jó árad szanaszét – ismét hitelesen szólalnak meg élőben az olyan kedvelt opusok, mint a Soha nem elég, a Vágtass velem, vagy A zöld a bíbor és a fekete.



A 45. születésnapi koncert tavaly elmaradt, idén kicsit megkésve mégis együtt ünnepelhetnek a közönséggel. Március 13-án, pénteken este a Barba Negrában indul útjára egy több állomásos, megannyi hazai vidéki rockfellegvárat érintő turné.

A budapesti nyitóbulira a tervek szerint egy bakelit album is napvilágot lát, melyen akárcsak a koncerteken, az első két nagylemez dalai mellett új nóták is felcsendülnek.

Előzenekar az egyik legjobb honi billenytűs, Jankai Béla fémjelezte B52.

Tagok:

- Sáfár Öcsi - basszusgitár

- Radovics László Kyru - ének

- Varga Miklós - ének

- Sasvári Ferenc - gitár

- Esztergályos Dávid – billentyű

- Fekecs Ákos - dob

[2026.03.12.]