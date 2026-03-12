2026. március 12. | csütörtök | Gergely nevenapja
 
Megkésett születésnapi koncertre készül az Ős-P. Box!

Március 13-án lesz az esemény

Soha nem elég!
Ős-P. Box
(március 13., péntek, 19.00 – Barba Negra)
Előzenekar: B52

Az 1980-ban alakult zenekar még Pandora’s Box néven szállt harcba a konkurenciával az akkoriban már amúgy is elkényeztetett honi rockrajongók kegyeiért. Az új banda a P. Mobilból éppen kivált gitárossal, Bencsik Sándorral és billentyűssel, Cserháti Istvánnal, a már szárnyait bontogató énekessel,Varga Miklóssal, a dobos Szabó Istvánnal, a basszeros Sáfár Józseffel, majd később Vikidál Gyulával a soraiban három album megjelentetésével, megannyi, a mai napig népszerű nótával és telt házas koncerttel jutott el méltán a műfaj szűk elitjébe. 

Bencsik Sándor 1987-ben és Cserháti István 2005-ben bekövetkezett sajnálatos halála után 2008-ban az alapító tagok - fiatalabb tehetséges zenészekkel kiegészülve - Ős-P. Box néven újraélesztették a zenekart. Ugyan hosszabb-rövidebb szünetekkel, de azóta is életben tartották az örökséget.

Talán kevesen számítottak rá, tavaly októberben a zsúfolásig telt Barba Negrában, a Dinoszauruszok éjszakájára keresztelt rockfiesztán a közönség ugyanolyan lelkesedéssel csápolt és énekelt az Ős-P. Box fellépésén, mint az utánuk következő nagyágyúk, a Dinamit és a P. Mobil koncertjén.
Ezen felbátorodva a korábbi esztendőkhöz képest sokkal aktívabb időszak vette kezdetét együttes életében.
Újra kinyílt tehát Pandora doboza, amiből csupa jó árad szanaszét – ismét hitelesen szólalnak meg élőben az olyan kedvelt opusok, mint a Soha nem elég, a Vágtass velem, vagy A zöld a bíbor és a fekete.

A 45. születésnapi koncert tavaly elmaradt, idén kicsit megkésve mégis együtt ünnepelhetnek a közönséggel. Március 13-án, pénteken este a Barba Negrában indul útjára egy több állomásos, megannyi hazai vidéki rockfellegvárat érintő turné.
A budapesti nyitóbulira a tervek szerint egy bakelit album is napvilágot lát, melyen  akárcsak a koncerteken,  az első két nagylemez dalai mellett új nóták is felcsendülnek.
Előzenekar az egyik legjobb honi billenytűs, Jankai Béla fémjelezte B52.  

Tagok:
- Sáfár Öcsi - basszusgitár
- Radovics László Kyru - ének
- Varga Miklós - ének
- Sasvári Ferenc - gitár
- Esztergályos Dávid – billentyű
- Fekecs Ákos - dob

[2026.03.12.]

