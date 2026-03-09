Nem hagyják cserben a rajongóikat

Sikeres dunaszerdahelyi turnéstart után veszi be a fővárosi Akvárium Klubot a Rómeó Vérzik csapata, ráadásul minden idők egyik leghosszabb megakoncertjét ígérik.. Pedig a hírek először a Zanzibarral közös estéről szóltak, majd Terecskei Ritáék hirtelen lemondták a bulit. Rómeóéknak így sos kellett dönteniük: ők is elengedik a tavaszindítót, vagy bevállalják az egész estét egyedül. Utóbbi lett szerencsére, de a kavarodás miatt rengetegen kérdezősködtek a buliról, szóval Ákos magára vállalta, hogy tiszta vizet önt a pohárba.

„Ez a koncert eredetileg két headliner zenekarra lett kalibrálva, helyszínileg és technikailag is, így értelemszerűen az egész lebonyolításnak a rezsiköltsége magasabb. Mivel a Zanzi nemrégiben kiszállt a buliból, ezért döntenünk kellett.. Vagy offoljuk mi is az egészet, vagy nem hagyjuk cserben a rajongóinkat és megnyomjuk egyedül, egy vendégzenekarral ezt a március 13-at. Mivel a rajongóinkat semmiképp nem akartuk felültetni, és sosem voltunk az a zenekar sem, aki a kihívások elől megfutamodik, megszavaztuk, hogy minden költséget magunkra vállalva, becsülettel letoljuk a beígért bulit. Ráadásul két órás, extra szettel készülünk, bízva egy újabb felejthetetlen koncert okozásában..” – válaszolta meg sokak kérdését a csapat fiatal gitárosa.

A lényeg egy: hatalmas tavaszrobbantó RV buli az Akvában, március 13-án, ahogy korábban Koppány fogalmazott: „ Teljes mértékben lecseréltük a tavalyi év születésnapi setlistjét, így biztosan okozunk majd pár kisebb-nagyobb meglepetést..”.

Vendég a 4Oz. (Ozzy & Black Sabbath tributeband) lesz.

Jegyek

[2026.03.09.]