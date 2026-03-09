2026. március 11. | szerda | Szilárd nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Zanzibar és Rómeó Vérzik az Akvában!
Rómeó Vérzik nagykoncert az Akvában - Időpontváltozás 
Kapcsolatok
Rómeó Vérzik

Nem hagyják cserben a rajongóikat

Sikeres dunaszerdahelyi turnéstart után veszi be a fővárosi Akvárium Klubot a Rómeó Vérzik csapata, ráadásul minden idők egyik leghosszabb megakoncertjét ígérik.. Pedig a hírek először a Zanzibarral közös estéről szóltak, majd Terecskei Ritáék hirtelen lemondták a bulit. Rómeóéknak így sos kellett dönteniük: ők is elengedik a tavaszindítót, vagy bevállalják az egész estét egyedül. Utóbbi lett szerencsére, de a kavarodás miatt rengetegen kérdezősködtek a buliról, szóval Ákos magára vállalta, hogy tiszta vizet önt a pohárba.

„Ez a koncert eredetileg két headliner zenekarra lett kalibrálva, helyszínileg és technikailag is, így értelemszerűen az egész lebonyolításnak a rezsiköltsége magasabb. Mivel a Zanzi nemrégiben kiszállt a buliból, ezért döntenünk kellett.. Vagy offoljuk mi is az egészet, vagy nem hagyjuk cserben a rajongóinkat és megnyomjuk egyedül, egy vendégzenekarral ezt a március 13-at. Mivel a rajongóinkat semmiképp nem akartuk felültetni, és sosem voltunk az a zenekar sem, aki a kihívások elől megfutamodik, megszavaztuk, hogy minden költséget magunkra vállalva, becsülettel letoljuk a beígért bulit. Ráadásul két órás, extra szettel készülünk, bízva egy újabb felejthetetlen koncert okozásában..” – válaszolta meg sokak kérdését a csapat fiatal gitárosa.

A lényeg egy: hatalmas tavaszrobbantó RV buli az Akvában, március 13-án, ahogy korábban Koppány fogalmazott: „ Teljes mértékben lecseréltük a tavalyi év születésnapi setlistjét, így biztosan okozunk majd pár kisebb-nagyobb meglepetést..”.

Vendég a 4Oz. (Ozzy & Black Sabbath tributeband) lesz.

Jegyek

[2026.03.09.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Hallgasd meg! - Belga: Rendőrmunka, ahol a TEK is táncra perdül
101 Hang a Depeche Mode jegyében 2026
LP szívbe markoló dalaival tér vissza a Budapest Parkba
Bemutatták az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? musicalt
Ajánljuk: "Bor, csók, vér - a vitézek utolsó mulatsága"
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Valahol Európában 200. - ünnep a Magyar Színházban
Mondókák, tánclépések, közös éneklés: élő néphagyomány a MOMkult színpadán
Klezmerrel köszöntik a legendát: 80 éves Jávori Ferenc "Fegya"
Innovatív megoldások a bejáratok tisztaságának érdekében
Axel Rudi Pell: áprilisban a friss lemezt is elhozzák Budapestre
Rómeó Vérzik nagykoncert az Akvában - Időpontváltozás 
Csellócentrikus lírai rockzene - Létezel: Dal- és klippremier a bemutatkozó EGEDY produkciótól
Márciusban érkezik az AWS, Madách 2.0 koncertfelvétele
Parádés szereposztással érkezik a Centrál Színházba A Macskalápon
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Nagyszínpadi premier: Black Comedy a Thália Színházban
A nagystílű székely torreádor: Molnár Levente is színre lép a Carmenben

Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
A Székely Kriszta által...

Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Az Analóg Music Hall-ban ismét egy csodálatos k-pop...
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
beszámolók még