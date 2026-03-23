Rúzsa Magdi

Magdaléna az Arénában - megnéztük

Rúzsa Magdi 2026. február 20-án és 21-én is koncertet adott a Papp László Arénában, nekem pénteken volt lehetőségem megtekinteni a nagyszabású műsort.

Kereken 20 éve indult el Magdi karrierje a Megasztárral és az elmúlt 10 év során több alkalommal is dupla esteken töltötte meg az Arénát, ahogyan most is egy teltházas előadásra érkezhettem.

„A színpadon egy nő, egy hang, egy szellő, néha vihar, néha napsütés, csupa bűv és csupa báj: Magdaléna.” – konferálta fel a két bohóc, vagyis Vati Tamás és Mészáros Máté az énekesnőt, akinek dalaival az első perctől az utolsóig egy hullámhosszon áramlott a közönség. Mind a 12 000 ember. Előttem időnként olyan lelkesen bulizott három hölgy, hogy szinte nem is ülő koncerten éreztem magam.

Lenyűgöző ruhakölteményben érkezett meg Magdi a Kéz a Kézben-t énekelve, vörös ruhája egyszerre volt elegáns és vad, nekem abszolút elnyerte a tetszésemet. Összesen kétszer öltözött át a show alatt, a fekete „báros” ruha is hozta a hangulatot és a fehér gyöngyös ruciban is nagyon csinos volt. A magassarkú cipőkben végigtáncolt 2 óra pedig igazi kihívás, amit Magdi tökéletesen teljesített.

Előttem eddig leginkább az Egyszer, a Nélküled és a Szerelem dalok voltak ismertek, viszont az est folyamán számos olyan szerzeményét hallhattam, ami biztosan felkerül a lejátszási listámra, mint például az Érj Hozzám, az Április, az Ég és Föld, a Hazatalálsz, a Tejút és a Nyári Zápor.

A kivetítőkön végig hangulatos képeket vagy az előadókat körbe ölelő képkeretek láthattunk, szerintem ezek egyértelműen sokat adtak az est vizuális élményéhez. A kör színpadot is ötletesnek találtam, valahogy sokkal közelebb hozza az énekest és a zenészeket a közönséghez, bensőségesebb élményt ad.

Vendégekben is bővelkedett a műsor, először Palásti Mátét, a Junior Príma díjas gitárost hívta zenélni a színpadra a Gábriel, majd a Fák Alatt című dalhoz. Az Egyszer közben egy balerina látványos, szép táncával tette még érzelmesebbé a népszerű dalt. A vége előtt nem sokkal Jodok Cello is beugrott az Érj hozzám dal erejéig. Jodok az elmúlt félévben több koncert élményemhez is pozitívan hozzájárult a vendégszereplésével, úgyhogy feltétlenül ott leszek az Arénában november 11-én az ő teljes estés koncertjén.

A mostanra szintén Kossuth-díjas Rúzsa Magdi és a Kossuth-díjas zongoraművész Balázs János különleges, bárzenékből álló albumot készített, amely idén február 12-én jelent meg Mellékutca címmel. A zongora, ami fentről ereszkedett alá a színpadra, a fények és Magdi alkalmi feketéje együtt igazi bár atmoszférát idézett az Arénában. Három dalt halhattunk közös fellépésük során, a címadó mű mellett az Átutazó-t és a Gyere Ülj Kedves Mellém-et.

Összeségében egy lenyűgöző, profi, vizuális elemekkel kellő mértékben átitatott show hallhattunk és láthattunk, ahol Magdi karizmatikus személyisége és fantasztikus hangja elvitt minket egy energikus és érzelmekben gazdag világba, amit nagyon tudtam élvezni.

Idén júniusban a Diósgyőri várban, majd augusztusban a Budapest Parkban és a Tokaj Fesztiválon találkozhatunk Magdival ismét.

Megyeri Nóra

[2026.03.23.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
