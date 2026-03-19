Harmadszor is megnéztük 2026-ban is a The Show - a Tribute to ABBA műsort

Az előző két alkalommal teljesen elvarázsolt minket ez a műsor: tökéletes volt a hangzás, a műsor jól volt felépítve, mindkét show életünk legjobb koncertjei közé tartozik. Ez a mostani sajnos kevésbé sikerült jól.

A helyszín ugyanaz volt: a Papp László Sportaréna, ahogy megmaradt a féloldalas, ültetett elrendezés is. A technikába viszont hiba csúszott: visszhangzott az épület, ami ha nem is tette tönkre az élményt, ezen a szinten érthetetlen és elfogadhatatlan.

A Waterloo-ra táncolva például többször is elrontottuk a figurát, mert hol a színpad felől, hol a háttérből érkező ritmusra próbáltunk táncolni... Látszott, hogy az előadókat is zavarja a visszhang, mindenki feltűnően próbált halk lenni, a gitárosnak ez olyan jól sikerült, hogy tényleg alig lehetett hallani. Előző nap egyébként EDDA koncert volt ugyanitt a Papp Lászlóban, és talán nem maradt idő hangpróbára, beállásra. Érdekesség, hogy egy ismerősünk szerint másnap a Queen Machine is visszhangzott ugyanitt... 

Az ABBA Tribute műsor nagyjából ugyanaz volt, természetesen, mint kettő és hét évvel ezelőtt is. A legnagyobb ABBA slágerek, összeállítás a Mamma mia filmekből és néhány kevésbé ismert dal. A sztárvendég is ugyanúgy Janne Schaffer volt, mint két évvel ezelőtt.

Az ültetett elrendezés sem volt ideális, ahogy két éve sem, de a közönség most már sokkal korábban, a koncert elején felállt és táncolni kezdett. Jól is járt, aki gyorsan kitáncolta magát, mert az előző koncertek kétszer egy órás felvonásaival szemben most nem volt szünet, másfél óra után a buli véget ért, ráadás sem volt. Ilyen se láttunk még, hogy egy Aréna-koncert 20:40-kor befejeződjön...

Ez a zenekar egyébként 2019 óta működik ebben a formában, és ahogy írják, már most hatszor annyi koncertet adtak, mint az eredeti ABBA valaha... Nyilván belefér, ha egy alkalom kevésbé sikerül jól, de legalábbis a hangbeállásra mindig illene figyelni.

Tóth Noémi és Szatmári Péter

 

[2026.03.19.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
