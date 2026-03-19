Harmadszor is megnéztük 2026-ban is a The Show - a Tribute to ABBA műsort

Az előző két alkalommal teljesen elvarázsolt minket ez a műsor: tökéletes volt a hangzás, a műsor jól volt felépítve, mindkét show életünk legjobb koncertjei közé tartozik. Ez a mostani sajnos kevésbé sikerült jól.

A helyszín ugyanaz volt: a Papp László Sportaréna, ahogy megmaradt a féloldalas, ültetett elrendezés is. A technikába viszont hiba csúszott: visszhangzott az épület, ami ha nem is tette tönkre az élményt, ezen a szinten érthetetlen és elfogadhatatlan.



A Waterloo-ra táncolva például többször is elrontottuk a figurát, mert hol a színpad felől, hol a háttérből érkező ritmusra próbáltunk táncolni... Látszott, hogy az előadókat is zavarja a visszhang, mindenki feltűnően próbált halk lenni, a gitárosnak ez olyan jól sikerült, hogy tényleg alig lehetett hallani. Előző nap egyébként EDDA koncert volt ugyanitt a Papp Lászlóban, és talán nem maradt idő hangpróbára, beállásra. Érdekesség, hogy egy ismerősünk szerint másnap a Queen Machine is visszhangzott ugyanitt...

Az ABBA Tribute műsor nagyjából ugyanaz volt, természetesen, mint kettő és hét évvel ezelőtt is. A legnagyobb ABBA slágerek, összeállítás a Mamma mia filmekből és néhány kevésbé ismert dal. A sztárvendég is ugyanúgy Janne Schaffer volt, mint két évvel ezelőtt.

Az ültetett elrendezés sem volt ideális, ahogy két éve sem, de a közönség most már sokkal korábban, a koncert elején felállt és táncolni kezdett. Jól is járt, aki gyorsan kitáncolta magát, mert az előző koncertek kétszer egy órás felvonásaival szemben most nem volt szünet, másfél óra után a buli véget ért, ráadás sem volt. Ilyen se láttunk még, hogy egy Aréna-koncert 20:40-kor befejeződjön...

Ez a zenekar egyébként 2019 óta működik ebben a formában, és ahogy írják, már most hatszor annyi koncertet adtak, mint az eredeti ABBA valaha... Nyilván belefér, ha egy alkalom kevésbé sikerül jól, de legalábbis a hangbeállásra mindig illene figyelni.

Tóth Noémi és Szatmári Péter

[2026.03.19.]