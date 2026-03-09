Budapestre érkezik a világsztár énekesnő: Rita Ora először a Budapest Parkban

Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpezsdítse a pesti éjszakát július 29-én. Az olyan dalokról ismert előadót, mint az Anywhere, a Let You Love Me vagy a Praising You már több hazai fesztiválon láthattuk, most azonban önálló show-val kápráztatja el a magyar közönséget.

Rita Ora koszovói albán származású, brit énekesnő, színésznő és divatikon. Világszerte 10 milliárd streammel büszkélkedhet, valamint 13 Top 10-es kislemezzel, amelyek közül négy is az első helyen végzett a brit slágerlistákon. Emellett az elsők közt kapta meg a BRIT Billion Award elismerést is, miután dalaival átlépte az egymilliárdos lejátszást az Egyesült Királyságban. Legutóbbi lemeze You & I címen jelent meg 2023-ban és egyből meg is szerezte vele az első helyet az UK Official Independent Albums Chart listán. A Rolling Stone „lenyűgöző szerelmes dalok gyűjteményeként” jellemezte az albumot, rajta olyan slágerekkel, mint a Fatboy Slimmel előadott Praising You vagy a You Only Love Me.

Persze, a You & I előtt is bérelt helye volt a slágerlistákon, többek közt az olyan daloknak köszönhetően, mint a Bang, az Anywhere, vagy a For You, amely a Szabadság ötven árnyalata című filmben is szerepelt.

Rita Ora igazi sokoldalú személyiség, aki a zene mellett a televíziózás, a kultúra és a divat területén is meghatározó szereplő. 2024-ban Anna Lahey társaságában saját hajápolási márkát is indított TYPEBEA néven, míg előtte a Primarkkal együttműködve mutatta be első ruhakollekcióját. Szerepelt A szürke ötven árnyalata, a Pokémon - detektív Pikachu, a Kung Fu Panda: A sárkánylovag című filmekben, valamint az

Utódok: Vörös felemelkedése című tévésorozatban is. Emellett olyan tévéműsorokban tűnt fel műsorvezetőként, mint a Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve vagy az MTV European Music Awards, de zsűrizett a The Masked Singer amerikai és brit változatában, a The Voice Australia műsorban pedig mentor volt.

Rita Ora korábban olyan hazai fesztiválokon lépett már fel, mint a Balaton Sound, az EFOTT vagy a SZIN, most pedig megtapasztalhatjuk, milyen, amikor önálló show-val nyűgözi le közönségét július 29-én, a Budapest Parkban.

