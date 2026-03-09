Felpörgött az AWS! Megjelent a Madách 2.0 - elindult az Aréna jegyeladás
Megjelent a Madách 2.0 az összes digitális platformon, ma érkeznek meg az előrendelt fizikai példányok a legnagyobb rajongókhoz, és elindult a jegyértékesítés az AWS 2026. november 14-i jubileumi Aréna koncertjére. A zenekar jubileumi éve ezzel hivatalosan is kezdetét vette, sőt: elrajtolt a 20 éves fennállást ünneplő vidéki felvezető turné, amely ízelítőt ad abból az életmű-összegző produkcióból, amely télen az Arénában teljesedik ki.
A Madách 2.0 annak a különleges, dupla teltházas Vígszínházi estnek a lenyomata, ahol a zenekar áthangszerelt dalokkal, 11 vendégelőadóval mutatta meg zenei spektrumának egy új oldalát. Most ez az anyag már mindenki számára elérhető - dupla LP-n, és digipak verzióban - miközben a történet következő fejezete már az Aréna felé mutat.
A novemberi Aréna nem egy átlagos turnéállomás lesz, hanem az elmúlt húsz év legnagyobb összegzése: a Madách áthangszerelt dalaitól, az Eurovíziós korszakon át, a legfrissebb anyagokig minden helyet kap benne. A vidéki jubileumi turné ennek az ünnepi évnek az első felvonása, az Aréna pedig a hab a tortán - egy egyszeri, megismételhetetlen metal pillanat 2026 telén. Jegyek
AWS – JUBILEUMI TURNÉ - 20 ÉV 03.14. Pécs - Pécsi Est * 03.21. Gyöngyös - Dr. Fejes András Sportcsarnok ** 03.27. Szeged - IH Rendezvényközpont * 04.10. Győr - Bridge * 04.11. Miskolc - Helynekem * 05.09. Debrecen - Nagyerdei Víztorony *
