2026. március 11. | szerda | Szilárd nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
What Now? - Megjelent Bodor Máté második nagylemeze
"Néma csend van a vonalban…" - Új videó az Ossiantól
"Még áll a torony a kőfalakon…"- Megjelent az Imperium bemutatkozó albuma
Az ember is változik, nem? - Megjelent a Stula Rock harmadik nagylemeze
Megjelent a Kalapács József és az Akusztika új nagylemeze
Dal- és videópremier a március 6-án érkező Road 20 - Aréna koncertlemezről 
Márciusban érkezik az AWS, Madách 2.0 koncertfelvétele
BETON - KURTA dal- és klippremier
A My Chemical Romance énekesével készített dalt a március 17-én Budapesten is fellépő Frozen Soul
Kapcsolatok
H-music
AWS

Felpörgött az AWS! Megjelent a Madách 2.0 - elindult az Aréna jegyeladás

Megjelent a Madách 2.0 az összes digitális platformon, ma érkeznek meg az előrendelt fizikai példányok a legnagyobb rajongókhoz, és elindult a jegyértékesítés az AWS 2026. november 14-i jubileumi Aréna koncertjére. A zenekar jubileumi éve ezzel hivatalosan is kezdetét vette, sőt: elrajtolt a 20 éves fennállást ünneplő vidéki felvezető turné, amely ízelítőt ad abból az életmű-összegző produkcióból, amely télen az Arénában teljesedik ki.

Madách 2.0 annak a különleges, dupla teltházas Vígszínházi estnek a lenyomata, ahol a zenekar áthangszerelt dalokkal, 11 vendégelőadóval mutatta meg zenei spektrumának egy új oldalát. Most ez az anyag már mindenki számára elérhető - dupla LP-n, és digipak verzióban - miközben a történet következő fejezete már az Aréna felé mutat.

A novemberi Aréna nem egy átlagos turnéállomás lesz, hanem az elmúlt húsz év legnagyobb összegzése: a Madách áthangszerelt dalaitól, az Eurovíziós korszakon át, a legfrissebb anyagokig minden helyet kap benne. A vidéki jubileumi turné ennek az ünnepi évnek az első felvonása, az Aréna pedig a hab a tortán - egy egyszeri, megismételhetetlen metal pillanat 2026 telén.
Jegyek

AWS – JUBILEUMI TURNÉ - 20 ÉV
03.14. Pécs - Pécsi Est *
03.21. Gyöngyös - Dr. Fejes András Sportcsarnok **
03.27. Szeged - IH Rendezvényközpont *
04.10. Győr - Bridge *
04.11. Miskolc - Helynekem *
05.09. Debrecen - Nagyerdei Víztorony *

*  vendég: Escape My Shadows
** + Road, Phoenix RT

H-Music Hungary
Fotó: Bodnár Dávid

[2026.03.09.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Hallgasd meg! - Belga: Rendőrmunka, ahol a TEK is táncra perdül
101 Hang a Depeche Mode jegyében 2026
LP szívbe markoló dalaival tér vissza a Budapest Parkba
Bemutatták az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? musicalt
Ajánljuk: "Bor, csók, vér - a vitézek utolsó mulatsága"
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Valahol Európában 200. - ünnep a Magyar Színházban
Mondókák, tánclépések, közös éneklés: élő néphagyomány a MOMkult színpadán
Klezmerrel köszöntik a legendát: 80 éves Jávori Ferenc "Fegya"
Innovatív megoldások a bejáratok tisztaságának érdekében
Axel Rudi Pell: áprilisban a friss lemezt is elhozzák Budapestre
Rómeó Vérzik nagykoncert az Akvában - Időpontváltozás 
Csellócentrikus lírai rockzene - Létezel: Dal- és klippremier a bemutatkozó EGEDY produkciótól
Márciusban érkezik az AWS, Madách 2.0 koncertfelvétele
Parádés szereposztással érkezik a Centrál Színházba A Macskalápon
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Nagyszínpadi premier: Black Comedy a Thália Színházban
A nagystílű székely torreádor: Molnár Levente is színre lép a Carmenben

Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
A Székely Kriszta által...

Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Az Analóg Music Hall-ban ismét egy csodálatos k-pop...
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
beszámolók még