Alter Bridge

Amerika, nu metal, keresztény rock, Myles Kennedy - Alter Bridge koncerten jártunk

Január 28-án három hamisítatlan amerikai rock banda is tiszteletét tette nálunk a Barba Negra Red Stage színpadán.

Első zenekar az 1994-ben alakult amerikai alternatív/nu metal banda, a Sevendust.
Bő negyven perces műsorral készültek, a közönség már az ő produkciójuk alatt megőrült, sokan voltunk rájuk is nagyon kíváncsiak, ők is bakancslistás banda voltak. Nem csalódtam. Lajon Whiterspoon énekes rendkívül közvetlenül kokettált a közönséggel a dalok között, imádtuk a fél órás zúzást a bandával.

Dughtry és Sevendust koncert képekben - klikk a fotóra


Második zenekar az általam is várva várt Daughtry csapata.
A 2006-ban alakult amerikai keresztény/pop-hard rock/alternatív metal banda énekese Chris Daughtry az American Idol ötödik évadának döntőse is egyben. Nyolc éve követem figyelemmel a zenekart, és nagyon szeretem Chris Daughtry hangszínét, stílusát, illetve a stílust. Chris külseje is tíz pontos, mondhatni, ki van pattintva rendesen a srác, nem csak a hangja a tökéletes, érdekes élmény mindig, amikor rock/metal koncerten hallok női sikolyokat, mint most is (én élem, és egyetértek, haha).

Elhozta a zenekar a klasszikus Journey dal -„Separate Ways”- feldolgozást is. Ez is testhezálló dal Chrisnek, hogy frappáns legyek (haha). Részemről pedig a kedvenc dalomat is eljátszották -It’s not over- és ezután sem volt még vége (hihi), még hat dal következett, amibe belefért egy akusztikus blokk is.

Chris itt akusztikus gitárt ragadott, mi pedig természetesen bevilágítottuk a sátrat a telefonjaink vakuival. Ezt követően visszaváltott a „rendes” gitárjára, ének mellett párhuzamosan, amikor épp nem a színpadot szántotta fel. Természetesen a zenekar is odatette magát, abban sem volt hiba. Imádtam őket.

Alter Bridge koncert képekben - klikk a fotóra


Kis szünet, és máris színpadon az este főszereplői, az Alter Bridge zenekar Myles Kennedy vezényletével.
A Creed zenészei és Myles által 2004-ben alapított zenekar hard rock/heavy metal/alternatív metal stílusban hozza a maximumot, amit csak a legfelsőbb ligások tudnak.

Myles egy szál gitárral -persze volt belőle több is az este folyamán- ezeket cserélgetve, egyszerű fehér póló, farmer szettben jelent meg a színpadon.A kevesebb néha több, ő Myles (vagy Kevin Bacon 2.0 haha).

Játszi könnyedséggel, kisujjból kirázva énekeli ki a legmagasabb hangokat is, és közben a közönséggel is fenntartja a kontaktot. Elképesztő szuggesztív a pali. Az akusztikus részeknél hidegrázós hangon énekelt. Természetesen Mark Tremontinek is jutott idő egy dalra, amiben átvette a mikrofont a főhőstől egy dal erejéig. Ezen felül pedig két órán át hozták a hamisítatlan „igazi amerika feelinget” dögös rock/metal zenélés ment a színpadon. A közönség tombolt, énekelt, tapsolt, néhol táncolt, ahol kellett headbangelt. Myles rengeteget énekeltetett minket, a refréneknél pedig kérni sem kellett, üvöltve énekelt együtt az egész Barba Negra. Imádtam az estét, illetve Myles méltóságteljes, könnyed laza stílusát (mint mindig), két órán át elvarázsolt minket.

Remélem hamarosan viszont látjuk, akár szólóban, akár bármelyik zenekarával, ha mindennap fellépne nálunk, azt sem unnám meg.

Köszönjük a szervezést a Live Nation Hungary csapatának!

Balázs Adrienn
Fotó: Petró Adri

Videók

Setlist:
Sevendust:
1. Black
2. Is This the Real You
3. Enemy
4. Praise
5. Crucifiec
6. Face to Face

Daughtry:
1. Divided
2. The Bottom
3. The Dav I Die
4. Separate Ways (Worlds Apart) (Journey cover)
5. It's Not Over
6. Home (Acoustic)
7. Antidote
8. The Dam
9. Pieces
10. Heavy Is the Crown
11. Artificial

Alter Bridge:
1. Silent Divide
2. Addicted to Pain
3. Cry of Achilles
4. Sin After Sin
5. Fortress
6. Burn It Down (Mark Tremonti on vocals)
7. What Lies Within
8. Open Your Eyes
9. Tested and Able
10. Broken Wings
11. Wonderful Life
12. Watch Over You
13. Silver Tongue
14. Rise Today
15. Metalingus
Encore:
16. Blackbirc
17. Isolation

