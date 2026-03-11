2026. március 13. | péntek | Krisztián, Ajtony nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Infected Rain Butcher Babies co-headliner turné érkezik Budapestre!
Jön az In Flames
Amon Amarth, Orbit Culture és Soilwork jövő novemberben Budapesten! 
Jön a Totális Metal 40 
A Nightwish egykori ikonikus hangja és basszusgitárosa Budapestre jön!
ELUVEITIE: novemberben a Barba Negrában a Pain és a Wolfheart társaságában!
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Fél évszázad heavy-metal: 50 éves jubileumi turnéval jön az Accept!
KAMELOT: jön a Dark Asylum World Tour! 
A My Chemical Romance énekesével készített dalt a március 17-én Budapesten is fellépő Frozen Soul
Közös dallal indította a turnét a The Halo Effect, a Heaven Shall Burn és a The Black Dahlia Murder
Epica premier: Eye Of The Storm live video, március 20-án pedig live koncert!
Kapcsolatok
H-music
Ensiferum
Freedom Call

Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk

Január 25-én visszatértek hozzánk kedvenc vikingjeink a Barba Negra Blue Stage színpadára, mi pedig megnéztük.

Két előzenekar is részt vett a turnén, akiket szintén nagyon kedvel(e)ünk.

Első zenekar a 2007-ben alakult osztrák power metal banda Ausztriából, színpadon a Dragony.

Ők sem először járnak nálunk, és mindig jól szórakozhatunk a műsoruk alatt.

Nagyjából negyven percet játszottak, a turné különlegesség, hogy Maria Nesh is csatlakozott hozzájuk a körútra, és nekünk is megcsillogtatta csodás hangját. A zenekar is odatette magát, igazi dögös power metal fél órának lehettünk részesei.

Második banda az 1998-ban alakult német power metal csapat, máris a húrok közé csapott a Freedom Call.

Őket sem hiszem, hogy be kell mutatni Chris Bay-el az élen, kettő éve jártak itt legutóbb az Analog Music Hallban, akkor fő bandaként.

Most sem aprózták el, mondhatni második headlinereként az estének.

Giga „happy metal” műsorral készültek, meg is alapozták a hangulatot, volt „menetelés” headbang, közönség énekeltetés, ugrálás, csápolás, óriási hangulatot teremtettek, imádom a srácokat jó magam is.

Bő egy órás műsoruk után átadták a terepet az este főszereplőinek.

Színpadon az Ensiferum legénysége.

Elképesztő, hogy kedvenc vikingjeink is már harminc évvel ezelőtt alakultak. Jómagam 2004 óta hallgatom és imádom őket, amióta Petri a frontember azóta lettek szívem csücskei.

2024-ben jelent meg legutóbbi albumuk, erről is hoztak jó pár dalt, no meg hozták a klasszikus, ökölrázós, csápolást követelő viking slágereket.

Petri viking károgása Pekka tiszta vokáljával üdítő párosítás az utóbbi években. SamI természetesen őrült mód szántotta fel ezen az estén is a színpadot, ceremónia mesterként is basszusgitározása mellett. A teljes koncertet végig tombolta a közönség szakadatlan, crowdsurf is volt dögivel. Markus a koncert végén lejött pacsizni velünk az első sorba.

Parádés koncert volt ismét, mindhárom zenekar odatette magát, kedvenc vikingjeink pedig sosem okoznak csalódást!

Köszönjük a szervezést a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
1. Winter Storm Viailantes
2. Guardians of Fate
3. Heathen Horde
4. Fatherland
5. One More Magic Potion
6. Long Cold Winter of Sorrow and Strife
7. Token of Time
8. From Afar
9. Scars in My Heart (with Maria Nesh)
10. Andromeda
11. Into Battle
Encore:
March of War
12. Axe of Judgement
13. In My Sword I Trust
14. Two of Spades

[2026.03.11.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Dupla teltház S. Nagy slágereire: Legendák és fiatalok tomboltak együtt - állva tapsoltak!
Hallgasd meg! - Belga: Rendőrmunka, ahol a TEK is táncra perdül
Ámokfutó idők: Hortobágyi kálvária a József Attila Színházban
Axel Rudi Pell: áprilisban a friss lemezt is elhozzák Budapestre
Márciusban érkezik az AWS, Madách 2.0 koncertfelvétele
Duplán robban a Kuplung az Arénában!
LP szívbe markoló dalaival tér vissza a Budapest Parkba
Punkmellény ment cicaotthont: Greg jótékonysága a Dürerben!
Bemutatták az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? musicalt
Ajánljuk: "Bor, csók, vér - a vitézek utolsó mulatsága"
Semmi közöd hozzá? Orbán Erika novellái mégis a te lelkedet szúrják át!
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Csellócentrikus lírai rockzene - Létezel: Dal- és klippremier a bemutatkozó EGEDY produkciótól
A nagystílű székely torreádor: Molnár Levente is színre lép a Carmenben
Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
Valahol Európában 200. - ünnep a Magyar Színházban
101 Hang a Depeche Mode jegyében 2026
Parádés szereposztással érkezik a Centrál Színházba A Macskalápon

Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
A Székely Kriszta által...

Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Az Analóg Music Hall-ban ismét egy csodálatos k-pop...
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
beszámolók még