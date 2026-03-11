Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk

Január 25-én visszatértek hozzánk kedvenc vikingjeink a Barba Negra Blue Stage színpadára, mi pedig megnéztük.

Két előzenekar is részt vett a turnén, akiket szintén nagyon kedvel(e)ünk.

Első zenekar a 2007-ben alakult osztrák power metal banda Ausztriából, színpadon a Dragony.

Ők sem először járnak nálunk, és mindig jól szórakozhatunk a műsoruk alatt.

Nagyjából negyven percet játszottak, a turné különlegesség, hogy Maria Nesh is csatlakozott hozzájuk a körútra, és nekünk is megcsillogtatta csodás hangját. A zenekar is odatette magát, igazi dögös power metal fél órának lehettünk részesei.

Második banda az 1998-ban alakult német power metal csapat, máris a húrok közé csapott a Freedom Call.

Őket sem hiszem, hogy be kell mutatni Chris Bay-el az élen, kettő éve jártak itt legutóbb az Analog Music Hallban, akkor fő bandaként.

Most sem aprózták el, mondhatni második headlinereként az estének.

Giga „happy metal” műsorral készültek, meg is alapozták a hangulatot, volt „menetelés” headbang, közönség énekeltetés, ugrálás, csápolás, óriási hangulatot teremtettek, imádom a srácokat jó magam is.

Bő egy órás műsoruk után átadták a terepet az este főszereplőinek.

Színpadon az Ensiferum legénysége.

Elképesztő, hogy kedvenc vikingjeink is már harminc évvel ezelőtt alakultak. Jómagam 2004 óta hallgatom és imádom őket, amióta Petri a frontember azóta lettek szívem csücskei.

2024-ben jelent meg legutóbbi albumuk, erről is hoztak jó pár dalt, no meg hozták a klasszikus, ökölrázós, csápolást követelő viking slágereket.

Petri viking károgása Pekka tiszta vokáljával üdítő párosítás az utóbbi években. SamI természetesen őrült mód szántotta fel ezen az estén is a színpadot, ceremónia mesterként is basszusgitározása mellett. A teljes koncertet végig tombolta a közönség szakadatlan, crowdsurf is volt dögivel. Markus a koncert végén lejött pacsizni velünk az első sorba.

Parádés koncert volt ismét, mindhárom zenekar odatette magát, kedvenc vikingjeink pedig sosem okoznak csalódást!

Köszönjük a szervezést a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

1. Winter Storm Viailantes

2. Guardians of Fate

3. Heathen Horde

4. Fatherland

5. One More Magic Potion

6. Long Cold Winter of Sorrow and Strife

7. Token of Time

8. From Afar

9. Scars in My Heart (with Maria Nesh)

10. Andromeda

11. Into Battle

Encore:

March of War

12. Axe of Judgement

13. In My Sword I Trust

14. Two of Spades

[2026.03.11.]