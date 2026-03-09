A vártnál korábban elindul az ERKEL második évadjára a jegyek értékesítése A 2025-ben musicalszínházként megújult Erkel 2026/2027-es évadjában újra színpadra kerülnek a legnagyobb sikerdarabok, így – a közönség nagy örömére – A trón, az Apáca Show, az Elisabeth, a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Rebecca is látható lesz ismét. Szente Vajk, az Erkel vezetője. „Az eddigi 101%-os jegyértékesítési arányunk, és a közönség visszajelzése is azt üzeni számunkra, hogy továbbra is tartsuk műsoron az első évadunkban bemutatott darabokat. Ennek örömmel teszünk eleget” – tette hozzá a színházi vezető, sejtelmesen megjegyezve, hogy természetesen várható még meglepetés is a jövő évadban.

Hatalmas érdeklődés övezi az Erkel Színház első évadjának bemutatóit. A musicalszínház előadásai eddig is rendre telt ház előtt zajlottak, az első évad darabjaira pedig a jegyek már gazdára találtak. „Nagy megtiszteltetés, hogy induló színházként már ekkora a közönség érdeklődése és mintegy 250 ezren látták az előadásainkat” – mondta, az Erkel vezetője. „Az eddigi 101%-os jegyértékesítési arányunk, és a közönség visszajelzése is azt üzeni számunkra, hogy továbbra is tartsuk műsoron az első évadunkban bemutatott darabokat. Ennek örömmel teszünk eleget” – tette hozzá a színházi vezető, sejtelmesen megjegyezve, hogy természetesen várható még meglepetés is a jövő évadban.



Egyelőre tehát biztos, hogy a jövő színházi évadban újra színpadra kerül az Erkelben a Hunyadi Mátyás történetét elmesélő A Trón, a világ egyik legsikeresebb musicalje, az Elisabeth, a diszkó- és gospel slágerekkel, fergeteges humorral szórakoztató Apáca Show, a Demjén-dalokkal átszőtt balatoni szerelmi történet, a Hogyan tudnék élni nélküled? és a szenvedéllyel és titkokkal teli Rebecca. 2026. március 10. 14:00 órától kaphatók, online pedig március 11. 12:00 órától érhetőek el. Az előadások időpontjai március 9. 18 órától megtalálhatók a Jegyek az őszi időszakra az Erkel Színház jegypénztárábanérhetőek el. Az előadások időpontjai március 9. 18 órától megtalálhatók a jegy.hu oldalon. [2026.03.09.]