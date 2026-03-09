A vártnál korábban elindul az ERKEL második évadjára a jegyek értékesítése
A 2025-ben musicalszínházként megújult Erkel 2026/2027-es évadjában újra színpadra kerülnek a legnagyobb sikerdarabok, így – a közönség nagy örömére – A trón, az Apáca Show, az Elisabeth, a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Rebecca is látható lesz ismét.
Hatalmas érdeklődés övezi az Erkel Színház első évadjának bemutatóit. A musicalszínház előadásai eddig is rendre telt ház előtt zajlottak, az első évad darabjaira pedig a jegyek már gazdára találtak. „Nagy megtiszteltetés, hogy induló színházként már ekkora a közönség érdeklődése és mintegy 250 ezren látták az előadásainkat” – mondta Szente Vajk, az Erkel vezetője. „Az eddigi 101%-os jegyértékesítési arányunk, és a közönség visszajelzése is azt üzeni számunkra, hogy továbbra is tartsuk műsoron az első évadunkban bemutatott darabokat. Ennek örömmel teszünk eleget” – tette hozzá a színházi vezető, sejtelmesen megjegyezve, hogy természetesen várható még meglepetés is a jövő évadban.
Egyelőre tehát biztos, hogy a jövő színházi évadban újra színpadra kerül az Erkelben a Hunyadi Mátyás történetét elmesélő A Trón, a világ egyik legsikeresebb musicalje, az Elisabeth, a diszkó- és gospel slágerekkel, fergeteges humorral szórakoztató Apáca Show, a Demjén-dalokkal átszőtt balatoni szerelmi történet, a Hogyan tudnék élni nélküled?és a szenvedéllyel és titkokkal teli Rebecca.
Jegyek az őszi időszakra az Erkel Színház jegypénztárában 2026. március 10. 14:00 órától kaphatók, online pedig március 11. 12:00 órától érhetőek el. Az előadások időpontjai március 9. 18 órától megtalálhatók a jegy.hu oldalon.
[2026.03.09.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.