2026. március 11. | szerda | Szilárd nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Több mint két évtized után újra műsoron A próba
Különleges "Próba" az Erkel színházban
Zymotic
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Elisabeth - egy legenda új arca
Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben
Minden idők legnagyobb magyarországi színházi jegyértékesítését produkálta az Erkel
Bemutatták az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? musicalt
Erkel Fesztivál: Országos Musical Színjátszó Találkozót hirdet a musicalszínház
Társadalmi célú közösségi programot indít az Erkel Színház
Kapcsolatok
Erkel Színház

A vártnál korábban elindul az ERKEL második évadjára a jegyek értékesítése

A 2025-ben musicalszínházként megújult Erkel 2026/2027-es évadjában újra színpadra kerülnek a legnagyobb sikerdarabok, így – a közönség nagy örömére – A trón, az Apáca Show, az Elisabeth, a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Rebecca is látható lesz ismét. 

Hatalmas érdeklődés övezi az Erkel Színház első évadjának bemutatóit. A musicalszínház előadásai eddig is rendre telt ház előtt zajlottak, az első évad darabjaira pedig a jegyek már gazdára találtak. „Nagy megtiszteltetés, hogy induló színházként már ekkora a közönség érdeklődése és mintegy 250 ezren látták az előadásainkat” – mondta Szente Vajk, az Erkel vezetője. „Az eddigi 101%-os jegyértékesítési arányunk, és a közönség visszajelzése is azt üzeni számunkra, hogy továbbra is tartsuk műsoron az első évadunkban bemutatott darabokat. Ennek örömmel teszünk eleget” – tette hozzá a színházi vezető, sejtelmesen megjegyezve, hogy természetesen várható még meglepetés is a jövő évadban.
 


 
Egyelőre tehát biztos, hogy a jövő színházi évadban újra színpadra kerül az Erkelben a Hunyadi Mátyás történetét elmesélő A Trón, a világ egyik legsikeresebb musicalje, az Elisabeth, a diszkó- és gospel slágerekkel, fergeteges humorral szórakoztató Apáca Show, a Demjén-dalokkal átszőtt balatoni szerelmi történet, a Hogyan tudnék élni nélküled? és a szenvedéllyel és titkokkal teli Rebecca.

Jegyek az őszi időszakra az Erkel Színház jegypénztárában 2026. március 10. 14:00 órától kaphatókonline pedig március 11. 12:00 órától érhetőek el. Az előadások időpontjai március 9. 18 órától megtalálhatók a  jegy.hu oldalon.

[2026.03.09.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Hallgasd meg! - Belga: Rendőrmunka, ahol a TEK is táncra perdül
101 Hang a Depeche Mode jegyében 2026
LP szívbe markoló dalaival tér vissza a Budapest Parkba
Bemutatták az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? musicalt
Ajánljuk: "Bor, csók, vér - a vitézek utolsó mulatsága"
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Valahol Európában 200. - ünnep a Magyar Színházban
Mondókák, tánclépések, közös éneklés: élő néphagyomány a MOMkult színpadán
Klezmerrel köszöntik a legendát: 80 éves Jávori Ferenc "Fegya"
Innovatív megoldások a bejáratok tisztaságának érdekében
Axel Rudi Pell: áprilisban a friss lemezt is elhozzák Budapestre
Rómeó Vérzik nagykoncert az Akvában - Időpontváltozás 
Csellócentrikus lírai rockzene - Létezel: Dal- és klippremier a bemutatkozó EGEDY produkciótól
Márciusban érkezik az AWS, Madách 2.0 koncertfelvétele
Parádés szereposztással érkezik a Centrál Színházba A Macskalápon
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Nagyszínpadi premier: Black Comedy a Thália Színházban
A nagystílű székely torreádor: Molnár Levente is színre lép a Carmenben

Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
A Székely Kriszta által...

Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Az Analóg Music Hall-ban ismét egy csodálatos k-pop...
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
beszámolók még