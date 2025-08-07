2025. augusztus 7. | csütörtök | Ibolya nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

A 100 Tagú Cigányzenekar a Margitszigeten jubilál - jegyek itt

 Augusztus 9-én a világhírű 100 Tagú Cigányzenekar a Margitszigeti Színházban ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A különleges esemény méltó összefoglalója lesz a zenekar eddigi, négy évtizedes pályafutásának, amely során a magyar cigányzene egyedi és magával ragadó hangzásvilága bejárta az egész világot. A jubileumi koncert a zenekar legemlékezetesebb pillanatait eleveníti fel, miközben új, izgalmas műsorszámok is felcsendülnek. Az este vendégei Fischl Mónika és Laki Péter lesznek.

A legendás 100 Tagú Cigányzenekar most szombaton teljes létszámban lép fel a Margitszigeti Szabadtéri Színházban. Ezen a felejthetetlen estén zenészek több generációja együtt varázsolja színpadra a cigányzene semmihez sem hasonlítható energiáját, szenvedélyét és életszeretetét. A Margitsziget gyönyörű, természetközeli környezete kivételes atmoszférát teremt a gálakoncerthez, ez az este egyszerre lesz nosztalgikus utazás és a cigányzene folyamatos megújulásának ünnepe.

A koncerten fellépnek: Danyi Lőrinc Róbert elnök, prímás, Lendvai Csócsi József főprímás, Lendvai Ferenc koncertmester, Csík Gyula szólamvezető szólista, Toldi Edit prímás és a 100 Tagú Cigányzenekar.

A zenekar megalakulása óta több mint ezer koncertet adott az ország legkisebb településének kultúrházától a világ számos híres koncertterméig. Műsorukban a hagyományos hangzásvilág ápolása és megőrzése mellett megtaláljuk a modern világ zenei útkeresését, mint az egyik legkézenfekvőbb kommunikációs eszközt. A társulat különleges és egyedi hangszerelésben megszólaltatott repertoárjával megpróbálja minél egyszerűbbé és érthetőbbé tenni az általa tolmácsolt műveket.

Jegyvásárlás

Margitszigeti Színház
Fotó: Margitszigeti Színház - Éder Vera

[2025.08.07.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
Koncz Zsuzsa 2025-ben is fellép az Arénában - jegyek itt
Búcsú Markó Andrástól
Indul az egynapos Metallica jegyek értékesítése
Guns N’ Roses koncert Budapesten: három és fél óra a rock történelem főutcáján
Ilyen még nem volt: Ember Márk szokatlan dolgot tett
MVM ZENERGIA 2025 - jegyek, infok itt
Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban
Rúzsa Magdi varázslatos koncertje Tokajban - jegyek itt!
Különleges este lesz a budapesti Orfeumban
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
André Rieu 2025-ben ismét Budapesten koncertezik - jegyek itt
Az Architects első Aréna koncertjére készül Budapesten
Zajlik a Dumafüred fesztivál 2025
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
Rekordot hozó szombat és közösségi élmény - 120 ezer felett ismét a Campus Fesztivál
Sziget Szoho, ahol a zene, az utcai kultúra és a kreativitás találkozik
Coldplay-koncerten csattant a csók: itthon milliós bírság járhatna érte

Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Hosszú hétvégét...

Változik, de mindig önazonos - Utoljára játszott a Bánkitó Fesztiválon Tankcsapda
Idén...
Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban
Guns N’ Roses koncert Budapesten: három és fél óra a rock történelem főutcáján
beszámolók még