A 100 Tagú Cigányzenekar a Margitszigeten jubilál - jegyek itt

Augusztus 9-én a világhírű 100 Tagú Cigányzenekar a Margitszigeti Színházban ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A különleges esemény méltó összefoglalója lesz a zenekar eddigi, négy évtizedes pályafutásának, amely során a magyar cigányzene egyedi és magával ragadó hangzásvilága bejárta az egész világot. A jubileumi koncert a zenekar legemlékezetesebb pillanatait eleveníti fel, miközben új, izgalmas műsorszámok is felcsendülnek. Az este vendégei Fischl Mónika és Laki Péter lesznek.

A legendás 100 Tagú Cigányzenekar most szombaton teljes létszámban lép fel a Margitszigeti Szabadtéri Színházban. Ezen a felejthetetlen estén zenészek több generációja együtt varázsolja színpadra a cigányzene semmihez sem hasonlítható energiáját, szenvedélyét és életszeretetét. A Margitsziget gyönyörű, természetközeli környezete kivételes atmoszférát teremt a gálakoncerthez, ez az este egyszerre lesz nosztalgikus utazás és a cigányzene folyamatos megújulásának ünnepe.

A koncerten fellépnek: Danyi Lőrinc Róbert elnök, prímás, Lendvai Csócsi József főprímás, Lendvai Ferenc koncertmester, Csík Gyula szólamvezető szólista, Toldi Edit prímás és a 100 Tagú Cigányzenekar.

A zenekar megalakulása óta több mint ezer koncertet adott az ország legkisebb településének kultúrházától a világ számos híres koncertterméig. Műsorukban a hagyományos hangzásvilág ápolása és megőrzése mellett megtaláljuk a modern világ zenei útkeresését, mint az egyik legkézenfekvőbb kommunikációs eszközt. A társulat különleges és egyedi hangszerelésben megszólaltatott repertoárjával megpróbálja minél egyszerűbbé és érthetőbbé tenni az általa tolmácsolt műveket.

Jegyvásárlás

Margitszigeti Színház

Fotó: Margitszigeti Színház - Éder Vera

[2025.08.07.]