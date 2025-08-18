"Ti utánozhatatlanok vagytok" - megjelent a Varga Imi - Váradi Olasz és Rico közös klipje
Augusztus 15-én jelent meg Varga Imi, Váradi Olasz és Rico közös dala, a Tenger az éjszaka. Az énekesek mellett a zenét Rózsa Béci gitáron, Berki Attila billentyűn, Szelei Pali tamburán kísérték.
A szám műfaján belül karakteres hangzásvilágot, érett vokálokat és sokat mondó szövegeket ígér, nagy reményekkel dobta piacra az együttműködő előadók hármasa.
A dal közel nyomban erős rajongóvisszhangot váltott ki a YouTube-kommentfalon. Íme néhány közvetlen visszajelzés:
-
„Ti utánozhatatlanok vagytok.”
-
„Ez is jó lett.”
-
„Füst, bravó.”
-
„Nagyon erős lett, csak így tovább.”
-
„BRUTÁLIS, IGY TOVÁBB.”
-
„Jó világ, Imi, mint mindig hoztad a kötelezőt.”
-
„Jólét a zene.”
-
„Brutal jó lett.”
-
„De komoly nóta.”
-
„Testvérem Imim, te minden műfajban király vagy.”
-
„Gratulálok Imi bátya!”
-
„Mindenki együtt, Imi ezt nagyon el kaptátok, hallgatóban is meg hallgatnám.”
-
„Páratlanok vagytok!!!! Nagyon jó lett, bravo!”
A kommentek többségéből az látszik: az előadók ezzel a közös munkájukkal ismét megfeleltek az elvárásoknak.
[2025.08.18.]