"Ti utánozhatatlanok vagytok" - megjelent a Varga Imi - Váradi Olasz és Rico közös klipje

Augusztus 15-én jelent meg Varga Imi, Váradi Olasz és Rico közös dala, a Tenger az éjszaka. Az énekesek mellett a zenét Rózsa Béci gitáron, Berki Attila billentyűn, Szelei Pali tamburán kísérték.

A szám műfaján belül karakteres hangzásvilágot, érett vokálokat és sokat mondó szövegeket ígér, nagy reményekkel dobta piacra az együttműködő előadók hármasa.

A dal közel nyomban erős rajongóvisszhangot váltott ki a YouTube-kommentfalon. Íme néhány közvetlen visszajelzés:

„Ti utánozhatatlanok vagytok.”

„Ez is jó lett.”

„Füst, bravó.”

„Nagyon erős lett, csak így tovább.”

„BRUTÁLIS, IGY TOVÁBB.”

„Jó világ, Imi, mint mindig hoztad a kötelezőt.”

„Jólét a zene.”

„Brutal jó lett.”

„De komoly nóta.”

„Testvérem Imim, te minden műfajban király vagy.”

„Gratulálok Imi bátya!”

„Mindenki együtt, Imi ezt nagyon el kaptátok, hallgatóban is meg hallgatnám.”

„Páratlanok vagytok!!!! Nagyon jó lett, bravo!”

A kommentek többségéből az látszik: az előadók ezzel a közös munkájukkal ismét megfeleltek az elvárásoknak.





[2025.08.18.]