LOTS Music

Radnótit énekel az amerikai énekesnő, Sari Schorr

Egy különleges új dal debütált október 19-én: Sari Schorr blues rock énekesnő és Sinha Róbert magyar gitárművész közös szerzeménye, a 'Két karodban' című Radnóti Miklós vers zenei feldolgozása jelent meg nemzeti ünnepünk, valamint Sari Schorr budapesti fellépése előtt.

Sinha Róbert a Holland Királyi Zeneakadémián diplomázott gitár szakon 2006-ban. Klasszikus zenei gyökerei mellett mindig is nagyra tartotta a rock és blues zenét, sokszor szerepel könnyűzenei produkciókban. A zene és az irodalom kapcsolódása végigkíséri pályáját, folyamatosan lép fel kortárs költőkkel. A rangos hazai helyszínek mellett rendszeresen koncertezik az USA-ban és európai országokban is. Az amerikai énekesnővel közös szerzemény felvételére október elején került sor.

Sari Schorr 2016-ban indította újra karrierjét, és egy döbbenetesen jó debütáló albummal rögtön az európai blues rock közönség egyik kedvenc női előadója lett. ’A Force Of Nature’ címmel jelent meg az első album, de a hosszúra nyúlt turnézás és számos fesztivál fellépés után, 2018-ban érkezett a folytatás is, a ’Never Say Never’. Élő fellépéseinek tökéletes lenyomataként, a változatos blues rock dalok energiáját remekül megmutató ’Live In Europe’ című koncertlemez következett 2020-ban. Soron következő albumának munkálatai még tartanak, de 2023 őszén Robin Trower gitárossal közösen megjelentettek egy új albumot ’Joyful Sky’ címmel. A kiadvány meg sem állt a Billboard Blues listájának első helyéig. A címadó dal az idei turné műsorában is hallható lesz. A budapesti koncertre október 25-én, szombaton 20 órakor kerül sor, előzenekar nem lesz. Kapunyitás este 7-kor.

A LOTS Music bemutatja: Sari Schorr - The Unbreakable Tour 2025  Október 25., szombat 20 óra - Budapest, Analog Music Hall

Belépő: elővételben 9 900 Ft, a koncert napján 10 900 Ft.
Jegyek

Fotó: Lots Music - Rob Blackham

[2025.10.24.]

