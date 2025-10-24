2025. október 24. | péntek | Salamon nevenapja
 
Julian Sas

Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk

Szeptember 27-én Julian Sas holland blues gitáros tért vissza hozzánk az Analog Music Hall-ba.

Az 1996 óta ismert holland gitáros és csapata ismét elképesztő koncertet adott a családias hangulatú estén.

Julian Sas gitárosnak több, mint húsz lemeze jelent már meg az elmúlt három évtizedben.

A turné egyben lemezbemutató turnéja is az idén februárban megjelent „Miles and Memories” nagylemezének.

Julian elképesztő energiával robbant be a színpadra, egyből a húrok közé csapott egy tempósabb tétellel. Ezeket lassabb, blues tételek váltották, amelyekben ének tudását is megcsillogtathatta, majd érkeztek a táncolós „boogie” tételek a gitárok váltogatásával egyidejűleg.

A közönségből elvétve bekiabált „három kívánságos” intermezzokat is jól vette, viccelődve reagált a bekiabálóknak.

Voltak negyed óránál is hosszabb tételek, elképesztő energia jött át a színpadról.

A basszerossal párbajozó kis intermezzók külön kedvenceim voltak az estén.

Vidám, hangulatos estének lehettünk részesei egy gitárzseni koncertjén, reméljük ő is hamarosan visszatér hozzánk ismét.

A szervezésért köszönet a Lots Music csapatának!

Balázs Adrienn

