Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
Szeptember 27-én Julian Sas holland blues gitáros tért vissza hozzánk az Analog Music Hall-ba.
Az 1996 óta ismert holland gitáros és csapata ismét elképesztő koncertet adott a családias hangulatú estén.
Julian Sas gitárosnak több, mint húsz lemeze jelent már meg az elmúlt három évtizedben.
A turné egyben lemezbemutató turnéja is az idén februárban megjelent „Miles and Memories” nagylemezének.
Julian elképesztő energiával robbant be a színpadra, egyből a húrok közé csapott egy tempósabb tétellel. Ezeket lassabb, blues tételek váltották, amelyekben ének tudását is megcsillogtathatta, majd érkeztek a táncolós „boogie” tételek a gitárok váltogatásával egyidejűleg.
A közönségből elvétve bekiabált „három kívánságos” intermezzokat is jól vette, viccelődve reagált a bekiabálóknak.
Voltak negyed óránál is hosszabb tételek, elképesztő energia jött át a színpadról.
A basszerossal párbajozó kis intermezzók külön kedvenceim voltak az estén.
Vidám, hangulatos estének lehettünk részesei egy gitárzseni koncertjén, reméljük ő is hamarosan visszatér hozzánk ismét.
A szervezésért köszönet a Lots Music csapatának!
Balázs Adrienn
