Bakancslista és világvége: a Körforgó új klipje az életre buzdít

A Körforgó zenekar idén alakult a régebbi Exit Music zenekar tagjaiból (két album jelent meg 'Hadd fájjon mindenkinek' és 'Szédül' címmel). Hosszabb kihagyások után idén próbálnak újra visszatérni a koncertezések, zenei megjelenések világába, jövőre már egy új albummal és több klippel indulnának a fesztiválszezonnak.

A  "körforgó - bakancslista dal, klip központi témája az élet rövidsége és a bakancslista megvalósításának fontossága.

A szöveg rávilágít azokra a merész élményekre, mint az egzotikus utazás, extrém sportok, vagy akár csak az adrenalin kipróbálása a test különböző részein, ezzel sürgetve a hallgatót, hogy élje át a pillanatot.

Kiemeli, hogy a korlátok leküzdése és a pénzügyi akadályok elhárítása mind az idő kimeríthetetlenségére irányul, hiszen a lista megvalósításához időre van szükség.

Ezen kívül a szöveg a szabadság és a lázadás iránti vágyat is kifejezi, például a bérlet nélküli buszozás és a világ elvárásainak figyelmen kívül hagyása révén.

Végül a dal megemlíti a világvégével kapcsolatos gondolatot is, ami további motivációt ad az álmok azonnali megvalósításához.

[2025.11.07.]

