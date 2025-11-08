Szenvedélyes koncerttel érkezik Győrbe a 100 Tagú Cigányzenekar

Tüzes vonók, szívdobbanó ritmusok és negyven év zenei hagyománya egyetlen estén – a Hungarikum-díjas 100 Tagú Cigányzenekar november 21-én az Audi Aréna Győrben mutatja be jubileumi koncertshow-ját. A világ legnagyobb cigányzenekara monumentális hangzással és látványos vetítéssel varázsolja el a közönséget, ünnepelve a magyar zene szenvedélyét és erejét.

A világon egyedülálló, Hungarikum-díjas 100 Tagú Cigányzenekar november 21-én este 19 órától az Audi Aréna Győrben lép színpadra jubileumi koncertshow-jával. Az esemény a zenekar 40 éves fennállását ünneplő országos turné egyik kiemelt állomása lesz – a győri közönségre egy energiával, szenvedéllyel és látványos vizuális elemekkel teli előadás vár.

A zenekar 1985-ben alakult, története egy megható pillanathoz kötődik: az akkori prímáskirály, id. Járóka Sándor temetésén több száz cigányzenész muzsikált együtt, és ez az összetartás inspirálta az alapítókat, hogy létrehozzák a formációt.



Danyi Lőrinc, a zenekar elnöke : „Büszkék vagyunk arra, hogy negyven éve visszük tovább elődeink örökségét, és a világ minden táján képviselhetjük a magyar cigányzene gazdagságát. Köszönjük a közönség szeretetét, amely ennyi éven át velünk tartott ezen a csodálatos úton”

Vona Tibor, a TBG Production Kft. ügyvezetője, a jubileumi koncertshow megálmodója: „Ez a koncert igazi zenei kuriózum lesz – a hagyomány és a modern színpadi világ találkozása. A 100 Tagú Cigányzenekar előadása mindig katartikus élmény, hiszen 138 kiváló muzsikus egyszerre szólaltatja meg a magyar és nemzetközi zenei kultúra legjavát

A monumentális hangzásvilágot vetítéssel egészítjük ki: szecessziós képkeretben tárulnak majd a közönség elé a remekművek – látványban és zenében is különleges estének ígérkezik.”



A koncertet a városban a kulturális- és sporteseményeket is szervező Győr Projekt Kft. kiemelt eseményként kezeli.

Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője : „Győr rendkívüli kulturális értékekkel bír, és célunk, hogy egész évben színes, minden ízlést megszólító programokat kínáljunk. Nagy öröm, hogy a Hungarikum- és Magyar Örökség-díjas 100 Tagú Cigányzenekar az Audi Aréna Győrben ad koncertet – szeretettel várunk mindenkit erre a különleges estére!”

A 100 Tagú Cigányzenekar nem csupán zenekar, hanem a magyar kulturális örökség élő megtestesítője. Művészetükben a tradíció és a nemzeti identitás egyszerre van jelen, ezzel is hozzájárulva a magyar zenei kultúra fennmaradásához és megújulásához.

