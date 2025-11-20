A coldrain először Magyarországon - erős japán-francia trió a Barba Negrában

A japán underground és könnyűzene számos képviselője járt már Európában, és ez alól nem kivétel a 2007-ben indult rock / post-hardcore csapat, a Coldrain sem. Magyarországra viszont most először érkeznek: december 6-án játszanak a Barba Negrában, a szintén japán Noisemaker és a francia Revnoir fellépése után.

A japán coldrain (nevüket csupa kisbetűvel írják) 2007-ben alakult Nagojában. Az öttagú csapat indulása óta változatlan felállásban adott ki eddig hét stúdióalbumot, mindegyiket angol nyelven. Dalaikban a dallamos ének és a karcos „scream”-ek váltakoznak sodró rock és post-hardcore hangzásokra ültetve.

Többek között a Bullet For My Valentine és a Papa Roach oldalán turnézva szereztek maguknak ismertséget a világon, amit tovább erősít, hogy az új nagylemez és a tavaszi Incomplete című dal már a Century Media Records gondozásában készült. Azóta pedig megérkezett a Chasing Shadows is.

Az énekes Masato az alábbiakat mesélte az új dalról: „Azok az emberek inspirálták a nótát, akik megkérdőjelezik a rájuk szorított szabályokat és értékrendet, és megpróbálják maguk megtalálni az igazságot. Azt akartam kifejezni, hogy szerintem mennyire fontos igazán felfedezni és megérteni egymást, ahelyett, hogy könnyedén belesodródunk egy ingerült szituációba, konfliktusba. Még ha a világ látszólag egyre inkább bezárkózik is, a bennünk égő tüzet nem lehet kioltani. Ez egy üzenet: akkor is tegyünk egy-egy kis lépést, ha elveszettnek érezzük magunkat.”

A srácok Európa nagyvárosaiba egy eseménydús németországi fesztiválnyár után térnek vissza a napokban induló turnéval. Előttük szerepel a feltörekvő francia zenekar, a Revnoir. Ez a side-projectként indult csapat csak 2023 óta létezik, de máris nagy feltűnést keltett, hiszen a tapasztalt zenészek kiváló érzékkel keverik a rock, metal, dark-electro és a metalcore elemeit. Videóik képi világa sok esetben nyers, katartikus élményt közvetít elénk, olyan hangzással, amely a történetek pszichológiai feszültségét is tükrözi. Egy éve már láthattuk őket élőben is, a Future Palace és az Our Promise vendégeként.

A csapat a dalokat is nagy ütemben szállítja: több kislemez és két EP is megjelent az elmúlt pár évben, a legutóbbi daluk pedig a Night Terror, ami az eddigi legagresszívebb és legütősebb alkotásuk: nyers frusztrációt és mentális feszültséget közvetít, egy háborúban álló elme hangját megragadva – kérlelhetetlenül, bátran és megalkuvás nélkül.

A december 6-án Budapestre érkező turné harmadik fellépője szintén egy különleges japán formáció lesz: a nu metalt játszó Noisemaker 2009 óta működik, és Szapporóból indult. Legutóbbi nagylemezük a 2022-es AXIS, de ahogy számos japán kortársuk, ők is nagy számban adnak ki önálló dalokat, melyek közül a Supernatural a legutóbbi; ebben pont a coldraines Masatóval énekeltek egy közöset.

A három zenekar a Barba Negrában játszik majd, jegyek még kaphatók!

2025. december 6., szombat 19 óra

Budapest, Barba Negra Blue Stage

coldrain, Revnoir, Noisemaker koncertek

Belépő: november 30-ig 12.900 Ft, ezután 14.900 Ft

[2025.11.20.]