2025. november 20. | csütörtök | Jolán nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Lorna Shore: jövőre arénaturnén, a Whitechapellel jönnek Budapestre!
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
Német metalcore hármas érkezik decemberben a Barba Negrába
Kapcsolatok
Concerto Music

A coldrain először Magyarországon - erős japán-francia trió a Barba Negrában

A japán underground és könnyűzene számos képviselője járt már Európában, és ez alól nem kivétel a 2007-ben indult rock / post-hardcore csapat, a Coldrain sem. Magyarországra viszont most először érkeznek: december 6-án játszanak a Barba Negrában, a szintén japán Noisemaker és a francia Revnoir fellépése után.

A japán coldrain (nevüket csupa kisbetűvel írják) 2007-ben alakult Nagojában. Az öttagú csapat indulása óta változatlan felállásban adott ki eddig hét stúdióalbumot, mindegyiket angol nyelven. Dalaikban a dallamos ének és a karcos „scream”-ek váltakoznak sodró rock és post-hardcore hangzásokra ültetve.

Többek között a Bullet For My Valentine és a Papa Roach oldalán turnézva szereztek maguknak ismertséget a világon, amit tovább erősít, hogy az új nagylemez és a tavaszi Incomplete című dal már a Century Media Records gondozásában készült. Azóta pedig megérkezett a Chasing Shadows is.

Az énekes Masato az alábbiakat mesélte az új dalról: „Azok az emberek inspirálták a nótát, akik megkérdőjelezik a rájuk szorított szabályokat és értékrendet, és megpróbálják maguk megtalálni az igazságot. Azt akartam kifejezni, hogy szerintem mennyire fontos igazán felfedezni és megérteni egymást, ahelyett, hogy könnyedén belesodródunk egy ingerült szituációba, konfliktusba. Még ha a világ látszólag egyre inkább bezárkózik is, a bennünk égő tüzet nem lehet kioltani. Ez egy üzenet: akkor is tegyünk egy-egy kis lépést, ha elveszettnek érezzük magunkat.” 

A srácok Európa nagyvárosaiba egy eseménydús németországi fesztiválnyár után térnek vissza a napokban induló turnéval. Előttük szerepel a feltörekvő francia zenekar, a Revnoir. Ez a side-projectként indult csapat csak 2023 óta létezik, de máris nagy feltűnést keltett, hiszen a tapasztalt zenészek kiváló érzékkel keverik a rock, metal, dark-electro és a metalcore elemeit. Videóik képi világa sok esetben nyers, katartikus élményt közvetít elénk, olyan hangzással, amely a történetek pszichológiai feszültségét is tükrözi. Egy éve már láthattuk őket élőben is, a Future Palace és az Our Promise vendégeként.

A csapat a dalokat is nagy ütemben szállítja: több kislemez és két EP is megjelent az elmúlt pár évben, a legutóbbi daluk pedig a Night Terror, ami az eddigi legagresszívebb és legütősebb alkotásuk: nyers frusztrációt és mentális feszültséget közvetít, egy háborúban álló elme hangját megragadva – kérlelhetetlenül, bátran és megalkuvás nélkül. 

A december 6-án Budapestre érkező turné harmadik fellépője szintén egy különleges japán formáció lesz: a nu metalt játszó Noisemaker 2009 óta működik, és Szapporóból indult. Legutóbbi nagylemezük a 2022-es AXIS, de ahogy számos japán kortársuk, ők is nagy számban adnak ki önálló dalokat, melyek közül a Supernatural a legutóbbi; ebben pont a coldraines Masatóval énekeltek egy közöset.

A három zenekar a Barba Negrában játszik majd, jegyek még kaphatók!

A Concerto Music bemutatja:
2025. december 6., szombat 19 óra
Budapest, Barba Negra Blue Stage
coldrain, Revnoir, Noisemaker koncertek
Belépő: november 30-ig 12.900 Ft, ezután 14.900 Ft
Jegyek 

[2025.11.20.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

X-faktor 2025 - Tóth Andi négy versenyzővel menetel az Élő Show-ba
Egy est, ahol újra megszólal Kőváry Péter öröksége
Futurisztikus cowboyként tér vissza Kállay Saunders új dalával, a YOU-val
Carson Coma újra odaszúr: az Isten, haza, család ironikusan reflektál a mai valóságra
Harcsa Veronika új kísérlete a zenével: a közönség is részese lesz a Flow By-nak
Így vonul vissza az énekes-gitáros a színpadtól
Tolkien a Barba Negraban - Wind Rose koncerten jártunk 
Morcheeba örömzene a Barba Negrában
Újra lesz Álomutazó - jegyek itt!
Több nagy bejelentést tett a Sziget fesztivál csapata
Bakancslista és világvége: a Körforgó új klipje az életre buzdít
Megnyílt a szeretet-kikötő: Kiss Kamilka elindította saját énekstúdióját
Csikidám a parton - videóklipet kapott Szikora Róbert és a VALMAR nyári slágere
Egyszer ezt is látni kell! - Katy Perry koncertbeszámoló
Új fejezet kezdődik: Charlie Puth visszatér a gyökerekhez
Dark-folk-death metal szeánsz a Barba Negraban - Dark Tranquillity koncerten jártunk
Elisabeth - egy legenda új arca
A szabadság és a felhőtlen életszeretet hirdetése - Rumparty: Új dallal tér vissza a Rumproof
Megnéztük Koncz Zsuzsa Még 1 Aréna című koncertjét - képekkel
A magyar Hans Zimmer? - Keresztúri Márton, a díjnyertes filmzeneszerző, akit a világ is felfedezett

Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Október 21-én fergeteges...

Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Szeptember...
„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén
Klasszikus thrash, hard rock és nu metal borította lángba az Arénát - Disturbed / Megadeth koncerten jártunk 
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Dívák estje  - a Nő ünnepe a MüPában
Egyszer ezt is látni kell! - Katy Perry koncertbeszámoló
beszámolók még