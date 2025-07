Lorna Shore: jövőre arénaturnén, a Whitechapellel jönnek Budapestre! Sikeres európai fesztiválkörúton van túl a Lorna Shore zenekar: miután az amerikai srácok lezúzták a Hellfest, a Rock am Ring és a Rock im Park színpadait, most egy európai headliner turné hírével rukkoltak elő. Egyre nagyobb helyszíneken térnek vissza a kontinens és az Egyesült Királyság városaiba, ami köszönhető az illusztris kíséretnek is: ezúttal a Whitechapel, a Shadow of Intent és a Humanity’s Last Breath tart velük. Budapesten 2026. január 29-én játszanak, a Papp László Budapest Sportarénában. A Lorna Shore töretlen lendülettel halad előre idén is: szeptemberben a Century Mediánál jelenik meg új albumuk, az I Feel The Everblack Festering Within Me, ami terveik szerint egy újabb mérföldkő lesz a modern extrém metal határainak tágításában. Legutóbbi fellépéseiken már tízezres tömegeket mozgattak meg, így joggal hívhatjuk őket a műfaj egyik legfontosabb és legambiciózusabb zenekarának. Ezt a menetelést fokozhatja tovább a jövő évre bejelentett turné. A 2009-ben indult Lorna Shore minden tekintetben egy 21. századi zenekar: virális Spotify sikerek, több százmillió stream, sikeres turnék és egyre bővülő, elkötelezett rajongótábor jellemzi őket. A New Jersey-ből indult csapat minden egyes új megjelenéssel újradefiniálta az extrém metal műfaj határait, és a 2022-es Pain Remains-t követő, most ősszel érkező nagylemezzel is ez a tervük. Az I Feel The Everblack Festering Within Me-ről az Unbreakable klipje már elérhető.

A velük tartó, 2006-ban Knoxville-ben alakult Whitechapel zenekar magja 2007 óta változatlan, kivéve a dobos Brandon Zackey-t, aki 2022-ben csatlakozott. Acímű legújabb albumuk 2024 tavaszán jelent meg a Metal Blade Records gondozásában, és rögtön a Billboard több toplistájára is felkerült. A srácok zenéje a deathcore műfaj sötétebb, brutálisabb ágát képviseli, amelyben a technikás riffek, súlyos breakdownok és intenzív hörgések dominálnak.

A szintén turné-résztvevő Shadow of Intent -et 2014-ben indította Ben Duerr és Chris Wiseman Connecticut-ban, az Egyesült Államokban. Négy saját kiadású albummal voltak képesek a modern metal egyik innovatív képviselőjévé válni: zenéjük a deathcore-t, black metalt és szimfonikus, progresszív elemeket ötvözi. Júniusban jelent meg ötödik albumuk, az Imperium Delirium, a Blood Blast Distribution gondozásában, rajta a Mechanical Chaos-szal. Az estét a svéd Humanity's Last Breath nyitja, melyet Buster Odelholm (Vildhjarta, Thrown) és Filip Danielsson alakított. A zenekar a deathcore, a djent, a doom metal és a blackened death metal elemeit ötvözi, és különösen a poliritmikus megoldásaik miatt gyakran hasonlítják őket a Meshuggah-hoz is. A budapesti koncertre 2026. január 29-én kerül sor, méghozzá a Papp László Budapest Sportarénában. A Concerto Music bemutatja:

2026. január 29., csütörtök

Budapest Sportaréna

Lorna Shore, Whitechapel, Shadow of Intent, Humanity’s Last Breath koncertek

Belépő: kiemelt állójegyek 28.900 Ft, állójegyek 24.900 Ft, ülőjegyek 17.900-28.900 Ft

Jegyek

