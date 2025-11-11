2025. november 11. | kedd | Márton nevenapja
 
Parkway Drive

Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk

November 08-án szó szerint lángba borította az MVM Dome-ot az ausztrál Parkway Drive zenekar.

Az este első előzenekar a szintén ausztrál, 2003-ban alakult metalcore csapat, The Amity Affliction volt.

Dallamos ének és hörgés váltakozása jellemző rájuk is, jelen esetben a frontember hörög, a gitáros pedig vokálozik.

Következő fellépője az estének, a stílus kedvelőinek körében méltán híres Thy Art Is Murder.

Természetesen ők is ausztrálok, 2006-ban alakult death/metalcore banda.

A megvilágítás picit sötétre sikerült, érdekesnek érdekesek voltak a színek, sejtelmes atmoszférát teremtve a lila, zöld, kék árnyalataival, bár a hátsó sorokból nem tudom mi látszódhatott kivetítő és fejlámpák híján.

Fél óra szünet következett. A közönség frappánsan ütötte el az időt, a „magnóról” játszott Bon Jovi, Queen, Journey, Bryan Adams (teljesség igénye nélkül) klasszikusokat teli torokból énekelte.

Hangulat megalapozva, és máris érkeztek az este főhősei.
Színpadon a Parkway Drive zenekar.

Az ausztrál banda 2002-ben alakult, több mint két évtizedes pályafutásukat ünneplik ezzel a turnéval.

Az énekes – Thomas – a közönségen át sétált fel a színpadra, szépen komótosan az intró alatt.

Színpadra érkezve azonnal a húrok közé csapott a banda, fehér szettjétől fokozatosan megvált az énekes, fekete trikóra váltva. A hangzással sem volt gond, brutál hangosan és tisztán szóltak (eleve nagyon szeretem az MVM Dome akusztikáját), a gitárszólóktól leszakadt a fejünk az első sorokban (is). A zenekar híres a gigantikus piro látványvilágáról, most sem hazudtolták meg magukat. Fokozatosan alkalmazták, szépen felépítve a műsor tematikáját, először csak puffogtatás, szikrák, tűzijáték, lángcsóvák tarkították a látványt. A táncosok irgalmatlan energiával és akrobatikus tánc és show elemekkel dobták fel a dalok üzenetét.

Nagyjából a koncert első harmadának a végén egy „tüskés” mikrofon állványt hoztak a színpadra, ami egészen egyedi formabontó alakzatot öltött, és ha ez kevés lett volna látványelemként, aggodalomra semmi ok, egyszer csak eső kezdte el áztatni a színpadot majd tíz percen át. Ebben az esőben adta elő az este egyik lírai tételét Thomas. Itt-ott megcsúszott ugyan a hangja, de mindenki a „plafonból” áradó vízeséssel volt elfoglalva, és „hogy nem folyik le a víz a színpadról” gondolatok keringtek a fejünkben.
(Nem jöttünk rá, majd várjuk a titok nyitját, hátha valaki elárulja).

A koncert közepén egy Medley-vel készültek nekünk, legkedveltebb, legismertebb dalaikból.

Ezután énekesünk egy kis „crowdsurfingre” adta fejét (testét a közönség kezeire bízta), de előtte még egy dalt a közönségben, nyakban ülve énekelt el együtt a rajongókkal, pacsizva, ölelkezve a leglelkesebbekkel.

Következett két olyan dal, ahol nem csak a giga gitárszólóké, hanem a hegedűé, és a nagybőgőé is volt a főszerep, a gitáros Jeff elképesztő gitár szólói mellett itt a vonósokkal karöltve nyúzta a húrokat.

A legfőbb látványosság nyilván a végére került. (Minden zenekar a végén lövi el a slágereket, vagy itt jelen esetben a legnagyobb pirot).

Dobszólóval indítottak, itt még a laikusok nem tudták mire számíthatnak, persze a fekete öves rajongók már bekészítették a mályva cukrot (!) az első sorokban középen.

A dobszóló közepén nem csak, hogy elkezdett fejjel lefelé dobolni a dobos – az már természetes ugye, hogy itt a dobos trónja is forog háromszázhatvan fokban. Mellé fel is gyújtották, na jó, csak a keretet, hogy tovább dobolhasson forogva fejjel lefelé a lángok között is.

Itt mire elámultunk a látványtól, addigra máris jött a következő adag, és lángokban állt az egész színpad, miközben az énekes kigyúrt félmeztelen felsőtesttel a lángok közül emelkedett a magasba. Még egy kis cseresznyeként a torta tetején lévő habra, lángcsóvákat lövöldöztek körülötte. Ez egészen elképesztő látvány és élmény volt. Bármikor egész nap el tudnám nézni.

A végén még egy ráadás dalt eljátszottak közönségénekeltetéssel, bár a közönség ezen az estén végig énekelt és pogózva tombolt örvények közepette (én maradtam a szélén, meghagyom a pogót az erőseknek, de nézve is nagyon élem a feelingjét).

Köszönjük ezt a felejthetetlen estét a Concerto Music csapatának!

Balázs Adrienn
Fotó: Máté Évi - KultFM

Setlist:
1. Carrion
2. Prey
3. Glitch
4. Sacred
5. Vice Grip
6. Horizons
7. Cemetery Bloom
8. The Void
9. Wishing Wells
10. Gimmea D / Anasasis (Xenophontis)/ Mutiny It's Hard to Speak Without a Tongue/ Smoke 'Em If Ya Got 'Em / Romance Is Dead
11. ldols and Anchors
12. Chronos
13. Darker Still
14. Bottom Feeder
Encore:
15. Drum Solo
16. Crushed
17. Wild Eyes

[2025.11.11.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
